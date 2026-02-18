Російське командування вперше прокоментувало відключення Starlink

Російська сторона фактично підтвердила інформацію про відключення терміналів

Російське військове керівництво вперше публічно підтвердило, що термінали Starlink, які використовувалися підрозділами РФ, не працювали близько двох тижнів. Про це заявив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко для росЗМІ, пише «Главком».

«Термінали Starlink не працюють вже два тижні, але це не вплинуло на інтенсивність чи ефективність безпілотних систем військ», – сказав він.

За словами чиновника, висновки про ефективність роботи дронів зроблені на основі «об’єктивного моніторингу пошкоджень техніки».

Російська сторона фактично підтвердила інформацію про відключення терміналів, які використовувалися російськими військовими.

Блокування доступу російських підрозділів до супутникового інтернету Starlink у 2026 році стало результатом кількох послідовних подій і технічних рішень України та SpaceX.

Проблема почала загострюватися наприкінці 2025 та на початку 2026 року, коли українські військові та розвідка зафіксували використання росіянами терміналів Starlink, зокрема для керування безпілотниками.

У січні 2026 року Україна почала працювати зі SpaceX над технічними рішеннями, щоб обмежити використання системи російськими військами, зокрема для наведення дронів.

Після виявлення терміналів Starlink на російських безпілотниках для їх використання під час атак на українські міста, SpaceX почала впроваджувати обмеження та механізми контролю доступу.

1 лютого 2026 року компанія фактично заблокувала несанкціоновані термінали, що використовувалися російською армією, а в Україні розпочали масштабну верифікацію обладнання: працювати могли лише пристрої, внесені до «білого списку».