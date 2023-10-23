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Повітряні сили роз’яснили, чому росіяни збивають власну авіацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили роз’яснили, чому росіяни збивають власну авіацію
Літальні апарати окупантів можуть потрапляти під «дружній вогонь» через нескоординованість дій
фото з відкритих джерел

Ігнат вважає, що російські військові збивають власну авіацію внаслідок «дружнього вогню»

Російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим «дружнім вогнем». Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Зауважимо, 22 жовтня російські пабліки повідомили, що російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. Загарбники повідомляли про «дружній вогонь», який став традицією.

Ігнат теж вважає, що російські військові збивають власну авіацію внаслідок «дружнього вогню».

«Є такий вислів – friendly fire (дружній вогонь – «Главком»). Не виключено, що літальні апарати (ворога – «Главком») можуть потрапляти під «дружній вогонь» через нескоординованість дій», – пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що це вже не перший випадок «дружнього вогню». Ігнат вказав, що «зрештою у багатьох війнах таке трапляється».

«Те, що вони (окупанти – «Главком») скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах – це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація», – розповів Ігнат.

Нагадаємо, російські загарбники збили власний винищувач Су-35 у районі окупованого Токмака Запорізької області. Це один з найсучасніших літаків Росії.

До слова, російський військовий під час польоту вибив двері до кабіни пілота. Літак довелося екстрено посадити в Красноярську.

Теги: війна літак окупанти Юрій Ігнат

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