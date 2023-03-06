Росіянин підпалив свою тещу і згорів сам

Чоловік помер на місці, а от матір його колишньої цивільної дружини – вижила

У російському місті Новокузнецьк зять підпалив свою тещу через те, що родичі не змогли порозумітися. Однак пенсіонерка вижила, а чоловік згорів живцем. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

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Слідчі у Кемеровській області порушили кримінальну справу за статтею про вбивство, скоєне небезпечним способом після того, як 65-річний чоловік спробував застрелити і спалити свою колишню тещу.

Слідство встановило, що чоловік прийшов у квартиру своєї колишньої цивільної дружини, проте на той момент там була її 70-річна мати. Він вистрілив у пенсіонерку із саморобної зброї, а згодом сусіди побачили пожежу у квартирі.

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Повідомляється, що росіянин приніс дві ємності з пальним у квартиру та підпалив, але спалахнув сам, і загинув на місці. А от 70-річну жінку встигли врятувати із палаючої квартири.

У лікарні з'ясувалося, що постраждалу також було побито: у неї діагностували перелами кісток обличчя, вивих руки та множинні опіки. Нині за життя літньої жінки борються лікарі. Точні мотиви палія з'ясовуються. Відомо, що він неоднразово конфліктував із тещею.