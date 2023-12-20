Мільйон дронів на рік. Це взагалі реально?

Наша якість має бити російську кількість

Трохи арифметики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мільйон дронів» – це, звісно, гарне число, все як любить наш президент, але воно не виглядає настільки фантастичним, як раптові мільярд дерев.

Ми не знаємо, які саме дрони малися на увазі, підозрюю, що абстрактні, але з огляду на те, що fpv зараз у тренді, будемо як базу рахувати їх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кількість

Мільйон дронів на рік – це приблизно 83 тисячі на місяць.

Один із виробників місяць тому стверджував, що імпортує 20-30 тисяч комплектів для fpv-дронів, але ж є й інші імпортери.

(Оновлено. Міністр стратпромисловості повідомив, що в грудні виробляється понад 50 тисяч fpv)

Тобто ми і зараз не так уже й далекі від мети.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інша річ, що я зустрічав думки, що нам потрібно 100-200 тисяч fpv-дронів на місяць. А це більше мільйона.

Тож тут потрібно не непритомніти від числа з купою нуликів, а замислитися над питанням, чи вистачить його.

Гроші

Не так давно відбувся перерозподіл «військового ПДФО», який забрали у місцевих органів влади і частково віддали «на дрони».

Держспецзв'язок за 4-й квартал 2023 року має отримати 13 млрд гривень на дрони, а у 2024 році – понад 43 млрд.

У сумі 56 млрд гривень або приблизно $1,5 млрд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коли і які дрони зможе отримати ця організація, теж загадка, але грошики є, давайте прикинемо.

Середня ціна на «простий» fpv – близько 500 доларів. Згодом вони ускладнюватимуться і дорожчатимуть, але поки візьмемо це теж красиве число.

На мільйон «простих» fpv потрібно 500 мільйонів доларів. А в бюджеті є 1,5 мільярда. Вистачає.

Висновок

Мільйон не виглядає шаленою кількістю, і гроші під нього теж є. Інше питання – наскільки якісно і швидко ці гроші перетворяться на дрони і як вони будуть оснащені.

Дрони – невід'ємна частина воєн майбутнього, яке для нас, на жаль, злилося із сьогоденням. Зараз проблема не тільки в тому, щоб наштампувати кількість, а щоб на постійній основі створити у військах структурні підрозділи, готові до ефективного застосування дронів, і налагодити їх регулярне, прогнозоване постачання.

Наша якість має бити російську кількість.