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Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
Як повідомила розвідка, мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року
фото з відкритих джерел

Заступник Буданова розповів, скільки грошей отримують росіяни, перебуваючи на перших лініях зіткнення

Росія мобілізує приблизно 30 000 людей на місяць – близько 1000-1100 щодня. Про це повідомив заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами представника ГУР, росіяни поповнюють втрати та формують резервні полки.

Заступник Буданова зазначив, що мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.

«Однак насправді росіяни мають мотивацію йти в армію – це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць», – сказав він.

Скібіцький заявив, що полонені окупанти зізнаються, що пішли до армії через гроші.

«Вони різні. Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8000 рублів (~3,4 тис. грн) до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 000 рублів (~94-106 тис. грн) на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення», – наголосив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що російська економіка на сьогодні зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки.

Раніше 12 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.

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Теги: війна ГУР окупанти гроші

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