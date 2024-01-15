Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України

Як повідомила розвідка, мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року

Заступник Буданова розповів, скільки грошей отримують росіяни, перебуваючи на перших лініях зіткнення

Росія мобілізує приблизно 30 000 людей на місяць – близько 1000-1100 щодня. Про це повідомив заступник глави української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами представника ГУР, росіяни поповнюють втрати та формують резервні полки.

Заступник Буданова зазначив, що мобілізація у РФ триває, але вона не проводиться масово, як це було у жовтні-грудні 2022 року.

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«Однак насправді росіяни мають мотивацію йти в армію – це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць», – сказав він.

Скібіцький заявив, що полонені окупанти зізнаються, що пішли до армії через гроші.

«Вони різні. Все залежить від того, де знаходиться підрозділ, чи веде бойові дії. Але у росіян чітко визначено, що день бойових дій – це плюс 8000 рублів (~3,4 тис. грн) до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 000 рублів (~94-106 тис. грн) на місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях першої лінії зіткнення», – наголосив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що російська економіка на сьогодні зовсім не відчуває занепаду. Вона виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки.

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Раніше 12 січня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій з РФ та однієї фізичної особи, причетних до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї для використання їх Росією проти України.