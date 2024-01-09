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Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя
Італія готувала виставку про «розквіт» Маріуполя під окупацією росіян
фото з відкритих джерел

МЗС закликало інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій

Влада італійського міста Модена скасувала проведення пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь. Таке рішення ухвалила мерія після відповідного звернення української сторони. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про «розквіт» Маріуполя, який перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

«Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні», – наголосив Ніколенко.  

МЗС також закликало інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. «Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією», – зауважив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Італія готує виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами. Україна назвала цей захід пропагандистським.

Згодом посольство України надіслало Італії запит на скасування скандальної виставки про те, як «відновлюють» тимчасово окупований росіянами Маріуполь.Також Мер Модени Джан Карло Музареллі на своїй сторінці у Facebook заявив, що жодним чином не підтримує ініціативи, які пропонують проросійську інтерпретацію війни в Україні.

Теги: МЗС Італія виставка Маріуполь

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