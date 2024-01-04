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Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, чому Україна досі не використовує танки Abrams
Abrams – одні з найкраще захищених танків у світі, однак вони не є невразливими для нападу
фото: US Army 3bct, 4ID Public Affairs

Як зазначив аналітик Габріель Сілвейра, Abrams особливо вразливі перед FPV-дронами, які можуть з легкістю пошкодити техніку

Україна отримала 31 танк Abrams два місяці тому, але так і не вивела їх на поле бою. Причиною цьому стала низька захищеність техніки від вибухівки, які можуть скидати безпілотники. Про це йдеться в публікації Forbes.

Видання зазначає, що найбільшою загрозою для танків з обох сторін зараз, на рівних із мінами, є безпілотники, а тому на танки варто встановити додаткову броню.

Abrams – одні з найкраще захищених танків у світі. Але вони не є невразливими для нападу. Особливо вони вразливі перед FPV-дронами, адже безпілотники можуть вражати саме там, де Abrams мають найтоншу броню – у верхній частині та вздовж боків.

Аналітик Габріель Сілвейра пояснив, що товщина броні на даху Abrams – лише 25 мм. Дрон навіть зі старим протитанковим зарядом може пробити це місце і вбити чи поранити члена екіпажу, а також пошкодити електронні компоненти чи підпалити танк.

Бічна броня Abrams – теж проблемна, пише видання. З боків танк оснащений дещо застарілими бортами з композитної броні. Решта ж корпусу закрита простими сталевими бортами.

Раніше українці вже оснащували свої танки додатковим захистом від дронів. Вони додавали каркаси, рейки та динамічну броню. Таким чином посилили британські Challenger 2 та німецькі Leopard.

Forbers пише, що для Abrams найкращим захистом стали б решітки, прикручені до бортів та верху танку. Вони дозволили б підірвати заряд, що несе безпілотник, за кілька сантиметрів від корпусу танку.

Видання зазначає, що Abrams’ами було б доречно оснастити 47 механізовану бригаду. Зараз вона озброєна німецькими Leopard. Але Німеччина передала лише 21 таку машину. Щонайменше чотири з них бригада втратила, а інші перекинула до сусідньої 21 механізованої бригади.

Нагадаємо, Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили постачання Україні першої партії танків Abrams.

До слова, Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.

Читайте також: M1 Abrams – правильний танк для України
Теги: війна танки безпілотник

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