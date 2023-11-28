Україна планує поставити економіку на «воєнні рейки» – FT

Шмигаль вважає, Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів

За словами Шмигаля, Україна має зосередити свою економіку на розвитку оборони та технологій

Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час інтерв'ю Financial Times.

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За словами Шмигаля, Україна має зосередити свою економіку на розвитку оборони та технологій. Прикладом для цього має слугувати Ізраїль.

Прем'єр вважає, що Україна може бути «енергетичним хабом» для Європи, адже має запаси природного газу. Також Україна зменшить свою залежність від вразливих портів Чорного моря для експорту зерна.

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Україна може посилити свій технологічний сектор, як це було зроблено для виробництва дронів. Що стосується занепокоєння ЄС щодо корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль запевнив, що ці питання вирішуються.

Нагадаємо, зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5%. У підсумку за січень-жовтень 2023 р. зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зокрема, ексміністр та ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що новим локомотивом української економіки має стати оборонно-промисловий комплекс.

До слова, очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.