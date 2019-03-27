Першого квітня вулицями міст України можуть потекти фекалії через бездіяльність влади, - блогер



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На думку блогера Енріке Менендеса, апокаліпсис національного масштабу може трапиться вже з першого квітня

Апокаліпсис національного масштабу може трапиться вже з першого квітня. Про невеселе майбутнє України пише блогер Енріке Менендес, пише КП в Україні.

«Я просто уявляю, яку картинку створять в ЗМІ у наших сусідів, якщо 1 квітня у нас по вулицях потече, вибачте, гі...но, але по всій країні. Про те, що постраждають звичайні люди, навіть говорити ніяково. Ми вже звикли, що на людей всім наплювати», - пише на своїй сторінці у Facebook блогер Енріке Менендес. І додав: «Мені здається, ця проблема вартує того, щоб наші високі начальники трохи випливли з виборів і звернули на неї увагу, тому допоможіть в поширенні».

На своїй сторінці блогер зазначив, що є відчуття, що нинішні вибори так всіх поглинули, що на все інше вже не звертали уваги, але є речі, які не можуть чекати.

«Виявляється на наступний день після виборів, тобто з 1 квітня може трапитися апокаліпсис національного масштабу - в амплітуді від Донбасу до Прикарпаття. І це не перебільшення», - пише Енріке Менендес.

За його словами, в країні почали діяти нові правила на енергоринку, за якими з 1 січня цього року підприємства - юрособи, - повинні були за три місяці знайти собі нового постачальника електрики. На цей перехідний період вони отримують електроенергію від державної «Укрінтеренерго».

«1 квітня цей термін закінчується, а понад 1300 підприємств так і не знайшли собі нового постачальника, і за законом повинні бути відключені. А серед них такі підприємства, як «Вода Донбасу», «Лисичанський водоканал» - основні постачальники води на підконтрольній території Донбасу, а також безліч державних шахт, муніципальний електротранспорт в такому місті, як Кривий Ріг та кілька водоканалів в великих містах нашої країни», - повідомив Енріке Менендес.

Блогер зазначив, що якщо підприємствам відключать електрику, то «настане справжнє пекло - без світла і води залишаться мільйони людей, майже вся Донецька і Луганська області. Більш того, навіть каналізація перестане функціонувати через деякий час. Потім зупиняться десятки промислових об'єктів».

На думку Енріке Менендеса, вирішенням проблеми може стати продовження тимчасового статусу, тобто, отримання електроенергії від «Укрінтеренерго» довше терміну в 90 днів, і деякі постачальники електрики вже зверталися до Кабміну з проханням вирішити це питання - мова йде про виділення фінансування боржникам або ж продовження терміну роботи Укрінтеренерго з такими підприємствами.

«Але руху поки нуль. Мій співрозмовник сказав, що «таке відчуття, що всі знаходяться в передвиборній фрустрації». Зрозуміло, що системно проблему теж потрібно якось вирішувати. Є і більш прагматичний варіант пояснення - значна частина постачальників електроенергії належить людям, чиї прізвища навіть вимовляти страшно. Всі вони мають своїх кандидатів у нинішніх президентських перегонах, а значить можуть створити таку проблему по всій країні чисто для того, щоб підставити своїх опонентів. Головними, хто у програші, звичайно, виглядають Порошенко і Гройсман, тому що саме вони зараз біля керма», - припускає Енріке Менендес.

Як повідомлялося, Донецька обласна держадміністрація звернулася до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони з проханням терміново ініціювати виділення 1,1 млрд грн додаткової субвенції для регіону. Гроші повинні бути спрямовані на погашення заборгованості соціально значущих об'єктів перед постачальниками електроенергії для переукладення нових договорів.

Нагадаємо, на думку керівника енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка, уряд України має зобов'язати постачальника «останньої надії» - «Укрінтеренерго» - укладати договори з комунальними підприємствами, лікарнями, водоканалами і шахтами «на звичайних умовах».

Як повідомляв «Главком», що 1 квітня більш як 5 мільйонів українців можуть залишитися без водопостачання та водовідведення через знеструмлення водоканалів. Відповідні попередження ці підприємства вже отримали від енергопостачальної компанії «Укрінтеренерго». Найбільше можуть постраждати мешканці Дніпропетровської, Донецької, частково Полтавської областей. Керівники водоканалів попереджають: якщо каналізаційні насосні станції не працюватимуть протягом п’яти діб, а температура у цей період складатиме плюс 15, згадані вище регіони перетворяться на зону екологічного лиха.

Всього в Україні близько 700 малих та середніх водоканалів, які займаються централізованим водопостачанням та водовідведенням, з них 150 – водоканали міст з населенням більш як 30 тисяч осіб.

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