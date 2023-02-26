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Берлін заперечив, що Україні запропоновано оборонний пакт в обмін на переговори з РФ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Берлін заперечив, що Україні запропоновано оборонний пакт в обмін на переговори з РФ
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни»

Уряд Німеччини заперечує повідомлення про те, що Берлін разом з Францією та Великою Британією мають конкретні плани щодо оборонного пакту з Україною. Про це сказав представник уряду, пише Tagesschau.

Він зазначив, що дебати про гарантії безпеки почалися серед союзників через кілька тижнів після початку війни.

«Нового, конкретного статусу не було в останні місяці. На останній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона з українським главою держави Зеленським це питання не відігравало жодної ролі», – додав речник.

Як відомо, цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

Пропозиція нібито передбачає, що Україна й НАТО укладуть певну угоду про співпрацю – яка, однак, не буде означати членства в Альянсі, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

За даними видання, під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів з Москвою.

Нагадаємо, Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України. Зокрема, уряд Німеччини передасть Україні 18 танків Leopard 2A6 замість раніше анонсованих 14 одиниць. Зазначається, що ці бойові машини спільно з тими, які передадуть Україні Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Leopard 2A6.

Тим часом китайський дипломат натякнув на нові домовленості Москви та Пекіна. Глава дипломатії КНР Ван Ї очікує на «вихід на нові домовленості» з Росією після зустрічі з МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Читайте також: Шольц отримав запрошення відвідати Україну – Єрмак
Теги: війна росія окупанти переговори Європа Володимир Зеленський

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