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Швеція заявила про військову загрозу для неї з боку Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Швеція заявила про військову загрозу для неї з боку Росії
Швеція подала офіційну заявку на приєднання до НАТО
фото з відкритих джерел

Москва готова йти на ризики, вважає шведська розвідка

Шведська служба військової розвідки та безпеки (MUST) вважає, що Росія становить військову загрозу для Швеції. Про це заявила голова MUST Лена Галлін, яку цитує Reuters.

Галлін зазначила, що Росія хоче уникнути переростання напруженості у збройний конфлікт з НАТО, але готова йти на ризик. «Існує значна невизначеність, головним чином пов'язана з готовністю російського керівництва йти на високий ризик», – сказала голова MUST.

За її словами, високий рівень напруженості підвищує ризики того, що випадковість або неправильне судження можуть призвести до конфлікту.

«Європейський порядок безпеки, яким ми його знаємо, припинив своє існування... і разом з цим ризики для безпеки Швеції також зросли», – сказала Галлін.

Зараз сили РФ значною мірою задіяні у війні в Україні. Але Галлін очікує, що Росія зміцнить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції, коли це буде можливо, у відповідь на заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Швеція і Фінляндія, що дотримувалися нейтралітету протягом десятиліть, подали офіційні заявки на приєднання до НАТО у травні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Теги: Швеція росія НАТО війна

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