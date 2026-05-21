Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)

Безпілотники атакували Сизрань у Самарській області

У Самарській області РФ безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод. За повідомленням губернатора регіону В'ячеслава Федорищева, внаслідок падіння дронів двоє людей загинули, є поранені. «Главком» з'ясував, чому цей об'єкт є стратегічною ціллю і як він працює на російську армію.

Чому Сизранський НПЗ є важливою ціллю

Цей завод належить державній компанії «Роснафта» і є одним із ключових елементів російського паливно-енергетичного комплексу. Його важливість зумовлена кількома факторами:

Великі обсяги: Завод переробляє до 8,9 млн тонн нафти на рік (близько 3% від усієї нафтопереробки Росії).

Забезпечення регіонів: Він є основним постачальником автомобільного палива та бітуму для кількох областей Поволжя та центральної РФ.

Пряме постачання армії: Підприємство виробляє дизель та мастильні матеріали для техніки Центрального та Південного військових округів РФ, які безпосередньо беруть участь у війні проти України.

Авіаційний гас: Паливо із Сизрані постачається на військові аеродроми, з яких злітають російські літаки для нанесення ракетно-бомбових ударів.

Сизранський НПЗ – це один із найбільших російських нафтопереробних заводів (розташований у Самарській області, РФ), що належить компанії «Роснафта». Виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та бітум. Завод забезпечує паливом як цивільний транспорт, так і підрозділи армії РФ. Здатний переробляти від 8,5 до 8,9 млн тонн нафти на рік.

Наслідки для РФ

Завод у Самарській області неодноразово ставав ціллю українських безпілотників. Зокрема, серйозні пошкодження внаслідок успішних ударів об'єкт отримав навесні та влітку минулого року. Попереднього разу його було уражено місяць тому.

Раніше повідомлялося, що Сизранський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки дронів 18 квітня. З 18 квітня на підприємстві в аварійному режимі було зупинено роботу установки первинної переробки нафти АВТ-6. Потужність цієї установки становить 17,1 тис. тонн на добу, що забезпечує 71% загальної потужності заводу.

Системні удари по таких об'єктах позбавляють російську армію пального на передовій, створюють дефіцит на внутрішньому ринку Росії та змушують Кремль витрачати величезні ресурси на ремонт складної технологічної інфраструктури.

«Главком» писав, що Сизранський нафтопереробний загорівся після атаки Сил оборони. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти. Завод є частиною так званого Самарського вузла нафтопереробки «Роснєфті», куди також входять Куйбишевський та Новокуйбишевський заводи.

До слова, у центральній Росії після нещодавніх атак українських дронів більшість великих нафтопереробних заводів або призупинили роботу, або скоротили виробництво палива. Сукупна потужність підприємств, які повністю або частково зупинили процеси, перевищує 83 млн тонн на рік (близько 238 тис. тонн на день). Це становить близько чверті від загальної потужності нафтопереробки у РФ. Зазначається, що вказані заводи забезпечували понад 30% російського бензину та близько 25% дизельного палива.