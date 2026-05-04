Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір: причина

Єгор Голівець
Близькість дронів до російської території обмежила дії ППО через ризик ескалації
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Близькість до кордону з РФ обмежила дії військових

Фінські військові не перехопили дрони, які 3 травня порушили повітряний простір країни, через їхню близькість до кордону з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони Фінляндії.

У відомстві пояснили, що у мирний час перехоплення дронів неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави. Також військові не вживають заходів, якщо існує ризик, що боєприпаси можуть впасти на територію РФ.

У неділю в районі Котка та Хаміна у східній частині Фінської затоки було запроваджено тимчасову заборону на польоти, щоб обмежити інший повітряний рух і надати військовим більше можливостей для реагування на потенційні загрози. Розслідування інциденту здійснює Прикордонна служба Фінляндії. Наразі військові не уточнюють, чи вдалося ідентифікувати дрони.

За наявними даними, безпілотники залетіли до Фінляндії з півдня, певний час рухалися вздовж кордону, після чого повернули на схід і залишили повітряний простір країни.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо обговорив цей інцидент із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За словами Орпо, Фінляндія підтримує Україну та розуміє її право на захист, однак наголосив на неприпустимості порушення фінського повітряного простору.

Водночас фінський прем’єр заявив, що країна добре підготовлена до реагування на подібні загрози, хоча кожен такий випадок розглядається як серйозний інцидент. Він висловив сподівання, що надалі українська сторона буде більш обережною, і подібні випадки не повторюватимуться. У відповідь Володимир Зеленський запропонував Фінляндії укласти угоду у форматі Drone Deal для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій.

