«Азов» повертається до Маріуполя. Що означає заява полку (відео)

Вперше за час повномасштабної війни полк фіксує в об'єктиві безпілотника рідне місто

Вперше з моменту виходу гарнізону з «Азовсталі» у травні 2022 року, підрозділ «Азов» заявив про своє повернення до Маріуполя. Наразі йдеться про розвідувально-ударні операції з неба: дрони підрозділу фіксують окуповане місто та завдають прицільних ударів по об’єктах загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов».

Повідомляється, що пілоти «Азову» розпочали активне патрулювання доріг та військових об’єктів на глибину до 160 км від лінії бойового зіткнення. У зоні охоплення опинився сам Маріуполь та його околиці, які окупанти використовують як стратегічний логістичний вузол.

«В об'єктиві камер розвідувально-ударних комплексів – Маріуполь і військові цілі окупантів. Супротивник використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання», – йдеться в повідомленні полку.

Підрозділ відстежує переміщення особового складу та техніки ворога основними автошляхами міста. Також в «Азові» наголосили, що продовжують створення зони ураження для російської логістики, і глибина цих ударів лише зростатиме.

Бійці полку виклали в мережу відео з дронів, де видно знакові місця міста – руїни «Азовсталі», Драматичний театр та центральні вулиці, зняті розвідувальними комплексами корпусу.

«Главком» писав, що російська окупаційна влада організувала чергову медійну маніпуляцію, привізши до знищеного та окупованого Маріуполя групу іноземних журналістів і блогерів. До складу делегації увійшли представники медіа з країн Азії, Африки та Латинської Америки, відомі своєю лояльністю до кремлівського режиму. Центральним пунктом «екскурсії» став Маріупольський драмтеатр – місце одного з найкривавіших воєнних злочинів РФ, де внаслідок авіаудару в березні 2022 року загинули сотні мирних мешканців.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент».