Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках

Гвардії старший лейтенант Павлов був знищений захисниками України 20 квітня 2026 року

Захисники України знищили російського окупанта Нікіту Павлова. Про це повідомляє «Главком».

Нікіта Павлов народився 29 квітня 2000 року. У шкільні роки займався боксом та гирьовим спортом.

Мав перший спортивний розряд з боксу та гирьового спорту, був багаторазовим чемпіоном Республіки Бурятія та Іркутської області з боксу.

У 2017 році вступив до Тихоокеанського вищого військово-морського училища імені Макарова за спеціальністю «Мінно-торпедне озброєння».

У період навчання займався багатоборством, виконав норматив кандидата у майстри спорту.

Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках, отримав тяжке поранення. У листопаді 2024 року після реабілітації знову повернувся на Курський напрямок.

Гвардії старший лейтенант Нікіта Павлов був знищений захисниками України 20 квітня 2026 року.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 13 травня 2026 року.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.