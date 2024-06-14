Атака на аеродром «Морозовськ»: з'явилися супутникові знімки наслідків

Безпілотники пошкодили російський аеродром

У ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Вибухи пролунали, зокрема, у місті Морозовськ, де розташований військовий аеродром.

Зокрема, як згодом стало відомо, безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

Аеродром «Морозовськ» до атаки безпілотників фото з соцмереж

Аеродром «Морозовськ» після атаки безпілотників фото з соцмереж

Натомість губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що російська ППО «успішно відбила атаку безпілотників» на території області.

Нагадаємо, у Морозовську Ростовської області РФ цієї ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів.

Уночі в Ростові лунали вибухи pic.twitter.com/pw1afeOoR7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

До слова, 5 квітня Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше шість літаків ворога знищено, а ще вісім суттєво пошкоджені.