У Туапсе горить нафтопереробний завод

Загоряння на території підприємства відбулося у результаті падіння безпілотника

Росіяни заявили про атаку Збройних сил України на нафтопереробний завод у Туапсе, що в Краснодарському краї. За даними оперативного штабу, в результаті падіння безпілотника відбулося загоряння на території підприємства.

Як інформує російський Telegram-канал Baza, на місці працюють оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше влада Новоросійська заборонила жителям виходити з дому після нічних ударів по місту.

Нагадаємо, у Новоросійську, що в Краснодарському краї Російської Федерації, в ніч проти 17 травня пролунали вибухи. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Також у ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа.

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. У ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому «Бельбек» під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.