У Польщі слідчі з'ясували, що всі три повітряні об'єкти, уламки яких виявили на території країни 20 листопада, були російськими крилатими ракетами Х-101. Раніше польська влада припускала, що йдеться про дві ракети та один реактивний безпілотник. Про це повідомила Окружна прокуратура Любліна, пише «Главком».

За результатами огляду місць падіння за участю фахівців із військової техніки та озброєння слідчі виявили уламки ракет Х-101 у трьох населених пунктах: Новому Липовці Люблінського воєводства, а також Руднику-над-Саном і Молодичі Підкарпатського воєводства.

За попередніми висновками, усі три ракети виготовили у четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в місті Дубна Московської області Росії.

Прокуратура також повідомила, що огляд місць падіння в Новому Липовці та Руднику-над-Саном завершено. У Молодичі слідчі роботи тимчасово призупинили через настання темряви. Їх планували поновити вранці 23 листопада. Територію залишили під охороною, щоб сторонні не мали доступу до уламків.

Усі знайдені фрагменти ракет і криміналістичні сліди передадуть на додаткові спеціалізовані дослідження. У прокуратурі наголосили, що оприлюднені висновки є попередніми, а подальші результати розслідування повідомлять окремо.

Раніше віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що під час російської атаки на Україну в повітряний простір країни могли увійти дві ракети та безпілотник. Зокрема, об'єкт, який упав у Молодичі, попередньо вважали російським дроном.

Після інциденту Польща заявила про намір порушити перед НАТО питання посилення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу. 23 листопада країни-члени Альянсу мають обговорити порушення польського повітряного простору.