Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження

Велика кількість росіян після походу у військкомат отримують військові квитки з вклеєним туди «мобілізаційним розпорядженням». Що це означає?

Масове вклеювання у військові квитки російських громадян «мобілізаційних розпоряджень» та нагнітання паніки через це може бути елементом психологічного тиску. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного російського фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами Чувіляєва, росіяни почали активно шукати в інтернеті словосполучення «мобілізаційне розпорядження» через нерозуміння нових бюрократичних процедур, які військкомати почали масово застосовувати на початку 2026 року.

«Мобілізаційне розпорядження не означає, що люди, які його отримали, вже готуються безпосередньо до мобілізації. Сплеск запитів в інтернеті стався саме тому, що ніхто не знає і не розуміє, що це таке. Тому всі впадають із цього приводу в паніку та вважають, що зараз почнеться мобілізація, роздадуть повістки, всіх висмикнуть і кудись відправлять», – пояснює Іван Чувіляєв.

Представник фонду «Идите лесом» наголошує, що на даному етапі «мобілізаційні приписи» є елементом психологічного тиску. Російська влада використовує страх примусового призову, щоб змусити чоловіків добровільно йти на фронт найманцями.

«Тобто те, що відбувається зараз – це, скоріше, ще один аргумент, щоб схиляти людей обманом підписувати контракти», – зазначає речник.

Чувіляєв зазначає, що вся інфраструктура для нового масштабного призову в Росії вже повністю готова. Для запуску процесу на повну потужність бракує лише формального політичного рішення диктатора. Проте ті, хто вже отримав приписи, опиняться під ударом першими.

«За великим рахунком, усе, чого не вистачає нинішній ситуації для того, щоб назвати її мобілізацією, – це виступу Путіна по телевізору, що він ухвалив таке рішення, та безпосередньо масового вручення повісток зі словом «мобілізація». А таке рішення Путін може ухвалити будь-якої миті. І тоді ті, кому зараз вклеюють у військові квитки мобілізаційний припис, будуть мобілізовані в перших рядах», – підсумував пресаташе «Идите лесом».

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. За словами президента, політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.