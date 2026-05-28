Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
Пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Велика кількість росіян після походу у військкомат отримують військові квитки з вклеєним туди «мобілізаційним розпорядженням». Що це означає?

Масове вклеювання у військові квитки російських громадян «мобілізаційних розпоряджень» та нагнітання паніки через це може бути елементом психологічного тиску. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів пресаташе антивоєнного російського фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

За словами Чувіляєва, росіяни почали активно шукати в інтернеті словосполучення «мобілізаційне розпорядження» через нерозуміння нових бюрократичних процедур, які військкомати почали масово застосовувати на початку 2026 року.

«Мобілізаційне розпорядження не означає, що люди, які його отримали, вже готуються безпосередньо до мобілізації. Сплеск запитів в інтернеті стався саме тому, що ніхто не знає і не розуміє, що це таке. Тому всі впадають із цього приводу в паніку та вважають, що зараз почнеться мобілізація, роздадуть повістки, всіх висмикнуть і кудись відправлять», – пояснює Іван Чувіляєв.

Представник фонду «Идите лесом» наголошує, що на даному етапі «мобілізаційні приписи» є елементом психологічного тиску. Російська влада використовує страх примусового призову, щоб змусити чоловіків добровільно йти на фронт найманцями.

«Тобто те, що відбувається зараз – це, скоріше, ще один аргумент, щоб схиляти людей обманом підписувати контракти», – зазначає речник.

Чувіляєв зазначає, що вся інфраструктура для нового масштабного призову в Росії вже повністю готова. Для запуску процесу на повну потужність бракує лише формального політичного рішення диктатора. Проте ті, хто вже отримав приписи, опиняться під ударом першими.

«За великим рахунком, усе, чого не вистачає нинішній ситуації для того, щоб назвати її мобілізацією, – це виступу Путіна по телевізору, що він ухвалив таке рішення, та безпосередньо масового вручення повісток зі словом «мобілізація». А таке рішення Путін може ухвалити будь-якої миті. І тоді ті, кому зараз вклеюють у військові квитки мобілізаційний припис, будуть мобілізовані в перших рядах», – підсумував пресаташе «Идите лесом».

«Главком» писав, що Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. За словами президента, політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.

Читайте також:

Теги: росія мобілізація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях
Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях
Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання
Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання
Москва встановлює зенітні ракетні комплекси на дахах хмарочосів (відео)
Москва встановлює зенітні ракетні комплекси на дахах хмарочосів (відео)
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow

Новини

«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua