Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання

Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату

Одіозний ієрарх Російської православної церкви митрополит Іларіон (Григорій Алфєєв) поспіхом залишив територію Чехії. Це сталося одразу після того, як місцева поліція затримала його через виявлені в автомобілі контейнери з наркотиками. Митрополит заявив, що боїться повторного арешту, а тому втік і планує особисто доповісти про інцидент патріарху Кирилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис священника у соцмережі та російські медіа.

«Поки що я поїхав із Чехії. Побачивши, як легко робляться подібні речі, я побоююся, щоб історія не повторилася», – сказав митрополит.

Передісторія: білий порошок у багажнику

У неділю, 24 травня, чеські правоохоронці в Карлових Варах зупинили автомобіль, у якому перебував Іларіон. Спецоперацію провели на підставі анонімного повідомлення. Знахідка поліції: Під час огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Офіційна експертиза згодом підтвердила, що вилучений порошок є забороненою наркотичною речовиною.

Під час огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Офіційна експертиза згодом підтвердила, що вилучений порошок є забороненою наркотичною речовиною.

Скарги на «холодну камеру» та версія про підставу

Сам Григорій Алфєєв записав відеозвернення, де категорично заперечив свій зв'язок із наркотиками, назвавши інцидент «спланованою провокацією». За словами церковника, перед цим він кілька місяців отримував анонімні погрози політичного характеру з вимогою поїхати геть.

Він також публічно поскаржився на умови в чеському ізоляторі

«У камері було дуже холодно, не було гарячого харчування, постільної білизни, засобів гігієни та жодної можливості чимось зайнятися», – написав митрополит.

Хто такий митрополит Іларіон та чому він у Чехії

Григорій Алфєєв роками очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату та вважався правою рукою і ймовірним наступником патріарха Кирила. Він публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України, керує українським напрямком активності Російської православної церкви та перебуває під санкціями України.

Останнім часом діяльність Іларіона супроводжувалася гучними скандалами. Повідомлялося про його ймовірну шпигунську діяльність та зв'язки з ФСБ, через що уряд Чехії розглядав можливість введення проти нього санкцій.

Крім того, перед відправленням до Чехії він опинився в центрі секс-скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями у домаганнях.

