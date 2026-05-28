Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання

Лариса Голуб
Митрополит Іларіон
фото з відкритих джерел
Одіозний ієрарх Російської православної церкви митрополит Іларіон (Григорій Алфєєв) поспіхом залишив територію Чехії. Це сталося одразу після того, як місцева поліція затримала його через виявлені в автомобілі контейнери з наркотиками. Митрополит заявив, що боїться повторного арешту, а тому втік і планує особисто доповісти про інцидент патріарху Кирилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис священника у соцмережі та російські медіа.

«Поки що я поїхав із Чехії. Побачивши, як легко робляться подібні речі, я побоююся, щоб історія не повторилася», – сказав митрополит.

Передісторія: білий порошок у багажнику

  • Затримання на трасі: У неділю, 24 травня, чеські правоохоронці в Карлових Варах зупинили автомобіль, у якому перебував Іларіон. Спецоперацію провели на підставі анонімного повідомлення.
  • Знахідка поліції: Під час огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Офіційна експертиза згодом підтвердила, що вилучений порошок є забороненою наркотичною речовиною.
  • Звільнення без звинувачень: Після двох діб в ізоляторі митрополита відпустили без висунення офіційних звинувачень.

Скарги на «холодну камеру» та версія про підставу

Сам Григорій Алфєєв записав відеозвернення, де категорично заперечив свій зв'язок із наркотиками, назвавши інцидент «спланованою провокацією». За словами церковника, перед цим він кілька місяців отримував анонімні погрози політичного характеру з вимогою поїхати геть. 

Він також публічно поскаржився на умови в чеському ізоляторі

«У камері було дуже холодно, не було гарячого харчування, постільної білизни, засобів гігієни та жодної можливості чимось зайнятися», – написав митрополит.

Хто такий митрополит Іларіон та чому він у Чехії

Григорій Алфєєв роками очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату та вважався правою рукою і ймовірним наступником патріарха Кирила. Він публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України, керує українським напрямком активності Російської православної церкви та перебуває під санкціями України.

Останнім часом діяльність Іларіона супроводжувалася гучними скандалами. Повідомлялося про його ймовірну шпигунську діяльність та зв'язки з ФСБ, через що уряд Чехії розглядав можливість введення проти нього санкцій.

Крім того, перед відправленням до Чехії він опинився в центрі секс-скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями у домаганнях.

«Главком» писав, що затриманого за підозрою у зберіганні наркотиків главу чеської гілки Російської православної церкви митрополита Іларіона (Алфєєва) та його водія звільнили з-під варти без висунення звинувачень. 

Нагадаємо, правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

