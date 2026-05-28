Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі

На території Білого дому встановлено конструкції, схожі на елементи освітлювальної системи

На території Білого дому триває будівництво арени до турніру UFC Freedom Fights 250, який пройде вже буквально за кілька тижнів. Паралельно зводиться й бальний зал президента США Дональда Трампа. У мережі з’явилися фото того, який вигляд має територія Білого дому, повідомляє «Главком»

Панорамний знімок Білого дому показав масштаб будівельних робіт, які тривають у межах проєктів Дональда Трампа з оновлення резиденції. На знімку, зробленому фотографом Кевіном Дітшем, видно масштабні ремонтні роботи на території – від октагона UFC на Південній галявині до бального залу Трампа вартістю $400 млн, який будують на місці знесеного Східного крила.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що на території Білого дому офіційно стартувало будівництво арени для турніру UFC Freedom Fights 250, який запланований уже на 14 червня. Подія стане першим професійним спортивним турніром, проведеним безпосередньо на території президентської резиденції США.

Про плани організувати турнір UFC у президентській резиденції стало відомо ще 5 липня 2025 року. Тоді в адміністрації Трампа заявляли, що хочуть перетворити подію на масштабне медійне шоу з політичним і символічним підтекстом. Подія стане першим професійним турніром зі змішаних єдиноборств в історії президентської резиденції США

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час екскурсії для журналістів на будівельному майданчику в Білому домі розповів, що під майбутньою бальною залою зводять гігантський секретний військовий бункер.

Наземна частина бального залу площею близько 8400 кв. м розрахована на 1 тис. гостей. Будівля матиме стіни з «непроникної» сталі, чотиридюймові (10 см) броньовані вікна та куленепробивний дах, стійкий до прямих ракетних ударів.