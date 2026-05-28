Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях
Справа базується на свідченнях 82-річної письменниці Е. Джин Керролл під час репозиції у 2022 році
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кримінальне провадження стало ще одним у списку розслідувань проти політичних і особистих опонентів глави Білого дому

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування проти письменниці та колишньої журнальної колумністки Е. Джин Керролл, яка раніше виграла дві цивільні справи проти президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За даними видання CBS News, слідство з’ясовує, чи могла Керролл дати неправдиві свідчення під час розгляду її позовів проти Трампа. Ідеться про показання 2022 року, коли вона заявила, що не отримувала зовнішнього фінансування для судового процесу.

Як відомо, Керролл звинувачувала Трампа в сексуальному насильстві та наклепі. У 2023 році присяжні визнали його відповідальним за сексуальне насильство, а також за наклеп через допис у Truth Social, де він заперечував її заяви про напад у середині 1990-х років у примірочній нью-йоркського універмагу.

У другій справі, розглянутій у 2024 році, Трампа знову було визнано відповідальним за наклеп. Цього разу йшлося про його коментарі 2019 року, коли він заявляв, що Керролл нібито вигадала звинувачення, щоб продати книжку.

Обидва рішення були залишені в силі під час апеляції. За першим із них Трамп мав виплатити Керролл $5 млн, за другим – $83 млн. Президент заперечує всі звинувачення та звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати перше рішення.

Нове розслідування пов’язане з питанням фінансування судових витрат Керролл. У документах, які адвокати Трампа подали ще у 2023 році, зазначалося, що співзасновник LinkedIn Рід Гоффман допомагав оплачувати частину її юридичних витрат.

Під час апеляції це питання вже розглядали. Суд тоді зазначив, що Керролл могла правдоподібно пояснити свої попередні свідчення тим, що забула про обмежене зовнішнє фінансування, отримане її адвокатами. Крім того, апеляційний суд вказав, що додаткові матеріали не свідчили про її участь у вирішенні питання, хто саме покривав витрати на суди.

За інформацією CBS, справу веде прокуратура Північного округу Іллінойсу. За даними CNN, хоча свідчення Керролл відбувалися в Нью-Йорку, неприбуткова організація Гоффмана розташована в Чикаго.

Виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш, який раніше особисто представляв Трампа в апеляціях у справах проти Керролл, усунувся від цього розслідування.

До слова, угода Дональда Трампа з власною адміністрацією про створення фонду боротьби з розповсюдженням озброєнь для його прибічників стала черговим кроком другого президентського терміну, спрямованим на демонтаж системи стримувань і противаг та захист Білого дому від майбутніх перевірок. Ця домовленість створює безпрецедентні юридичні бар'єри, здатні заблокувати будь-які розслідування з боку Конгресу, майбутніх адміністрацій чи незалежних органів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім закликав не довіряти повідомленням іранських ЗМІ
Білий дім назвав «виготовленою фальшивкою» іранські заяви про меморандум із США
Вчора, 22:38
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про втрату США колишнього впливу в регіоні
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
26 травня, 13:24
Рубіо зробив заяву про війну в Україні
Рубіо передав Трампу послання від Путіна
26 травня, 08:09
Іранська сторона тепер іде на «серйозні поступки» щодо позицій, які раніше взагалі відмовлялась обговорювати
Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран
25 травня, 01:20
Дороті Вілсон народилася 12 січня 1923 року у США
103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття
20 травня, 12:59
Гренландія після діалогу з Вашингтоном заявила про свої «червоні лінії»
«Гренландія не продається». Влада острова зробила заяву після переговорів зі США
18 травня, 21:55
Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут через розбіжності щодо ядерної програми
США вимагають від Ірану передати збагачений уран
18 травня, 03:45
Нетаньягу та Трамп опинилися заручниками спільної війни
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
10 травня, 01:59
Високопоставлений представник Пентагону вперше озвучив офіційну оцінку витрат на війну Штатів з Тегераном
Скільки грошей США витратили на війну з Іраном: дані Пентагону
29 квiтня, 20:34

Соціум

Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
Російський опозиціонер пояснив, навіщо Кремль почав масово видавати мобілізаційні розпорядження
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
Клітка для боїв і бальний зал: оприлюднено нові фото з будівництва у Білому домі
Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях
Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях
Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання
Підсанкційний митрополит Московського патріархату втік з Чехії, побоюючись чергового затримання
Москва встановлює зенітні ракетні комплекси на дахах хмарочосів (відео)
Москва встановлює зенітні ракетні комплекси на дахах хмарочосів (відео)
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow

Новини

«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua