Мін’юст США відкрив справу проти жінки, яка звинуватила Трампа в домаганнях

Справа базується на свідченнях 82-річної письменниці Е. Джин Керролл під час репозиції у 2022 році

Кримінальне провадження стало ще одним у списку розслідувань проти політичних і особистих опонентів глави Білого дому

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування проти письменниці та колишньої журнальної колумністки Е. Джин Керролл, яка раніше виграла дві цивільні справи проти президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

За даними видання CBS News, слідство з’ясовує, чи могла Керролл дати неправдиві свідчення під час розгляду її позовів проти Трампа. Ідеться про показання 2022 року, коли вона заявила, що не отримувала зовнішнього фінансування для судового процесу.

Як відомо, Керролл звинувачувала Трампа в сексуальному насильстві та наклепі. У 2023 році присяжні визнали його відповідальним за сексуальне насильство, а також за наклеп через допис у Truth Social, де він заперечував її заяви про напад у середині 1990-х років у примірочній нью-йоркського універмагу.

У другій справі, розглянутій у 2024 році, Трампа знову було визнано відповідальним за наклеп. Цього разу йшлося про його коментарі 2019 року, коли він заявляв, що Керролл нібито вигадала звинувачення, щоб продати книжку.

Обидва рішення були залишені в силі під час апеляції. За першим із них Трамп мав виплатити Керролл $5 млн, за другим – $83 млн. Президент заперечує всі звинувачення та звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати перше рішення.

Нове розслідування пов’язане з питанням фінансування судових витрат Керролл. У документах, які адвокати Трампа подали ще у 2023 році, зазначалося, що співзасновник LinkedIn Рід Гоффман допомагав оплачувати частину її юридичних витрат.

Під час апеляції це питання вже розглядали. Суд тоді зазначив, що Керролл могла правдоподібно пояснити свої попередні свідчення тим, що забула про обмежене зовнішнє фінансування, отримане її адвокатами. Крім того, апеляційний суд вказав, що додаткові матеріали не свідчили про її участь у вирішенні питання, хто саме покривав витрати на суди.

За інформацією CBS, справу веде прокуратура Північного округу Іллінойсу. За даними CNN, хоча свідчення Керролл відбувалися в Нью-Йорку, неприбуткова організація Гоффмана розташована в Чикаго.

Виконувач обов’язків генерального прокурора США Тодд Бланш, який раніше особисто представляв Трампа в апеляціях у справах проти Керролл, усунувся від цього розслідування.

