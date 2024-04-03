Мобілізація в РФ: Кремль відреагував на заяву Зеленського
У Кремлі вирішили спростувати заяву Зеленського, аби, вочевидь, «заспокоїти» росіян
Речник російського президента Дмитро Пєсков спростував заяву Володимира Зеленського про те, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців. Про це повідомляє російське видання.
За словами речника Путіна, слова українського президента не відповідають дійсності.
«Це неправда», – сказав Пєсков, коментуючи заяву президента Зеленського.
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським каналам запевнив, що мобілізацію оголошувати не будуть.
Нагадаємо, Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
«Пів мільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тис. військових», – заявив президент.
Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.
Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.
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