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Мобілізація в РФ: Кремль відреагував на заяву Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: Кремль відреагував на заяву Зеленського
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським каналам запевнив, що мобілізацію оголошувати не будуть
фото з відкритих джерел

У Кремлі вирішили спростувати заяву Зеленського, аби, вочевидь, «заспокоїти» росіян

Речник російського президента Дмитро Пєсков спростував заяву Володимира Зеленського про те, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців. Про це повідомляє російське видання.

За словами речника Путіна, слова українського президента не відповідають дійсності.

«Це неправда», – сказав Пєсков, коментуючи заяву президента Зеленського.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським каналам запевнив, що мобілізацію оголошувати не будуть.

Нагадаємо, Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тис. військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Пів мільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті – вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано – поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тис. військових», – заявив президент.

Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Також Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.

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Теги: Дмитро Пєсков диктатор президент Володимир Зеленський мобілізація росія

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