Москва встановлює зенітні ракетні комплекси на дахах хмарочосів (відео)

Росія планомірно створює щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви
фото з відкритих джерел
У Москві на дахах цивільних будівель розміщують нові зенітні ракетні комплекси 

У російській столиці зафіксували розгортання нових зенітних ракетних комплексів «Панцирь-СМД-Е» безпосередньо на дахах цивільних споруд. Росіяни використовують важкі гелікоптери для термінового посилення протиповітряної оборони міста на тлі постійних нальотів далекобійних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинг військового аналітика Massimo Frantarelli у соцмережі X.

Що відомо про захист неба над Москвою

  • Локація та спосіб: На оприлюднених кадрах видно, як за допомогою важкого транспортного гелікоптера Ми-26 новий комплекс протиповітряної оборони монтують на даху бізнес-центру «Нордстар Тауер». Хмарочос розташований на вулиці Бєговій у Північному адміністративному окрузі Москви.
  • Стаціонарна модифікація: Аналітики зазначають, що росіяни обрали стаціонарну версію системи саме через її менші габарити та масу, що полегшує монтаж на цивільну забудову.

Особливості «Панцирь-СМД-Е»

фото з відкритих джерел

Цю модифікацію розробники позиціонують як систему, повністю адаптовану для боротьби з безпілотниками. На відміну від класичного «Панцирь-С1», бойовий модуль не має 30-мм автоматичних гармат.

Замість цього комплекс озброєний виключно двома типами ракет:

  • Стандартні ракети: мають дальність ураження цілей до 20 км.
  • Малогабаритні ракети: розроблені для відбиття масованих атак малорозмірних дронів. Вони здатні перехоплювати цілі на відстані до 7 км та висоті до 5 км.

Масштаби мілітаризації російської столиці

Жовта мітка – системи ППО, які захищають Москву станом на травень 2026 року
фото: @kromark

Росія планомірно створює щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви, яке додатково підсилюють мобільними вогневими групами. Спеціальні вежі протиповітряної оборони раніше розгорнули навколо ключових урядових об'єктів та резиденцій Володимира Путіна.

За даними аналітиків, лише протягом 2025 року навколо російської столиці було розгорнуто понад 40 нових систем «Панцирь-С1», частину з яких забрали з прикриття інших регіонів. Загалом із 2023 року загальна кількість додаткових комплексів, які захищають небо над Москвою, вже перевищила 100 одиниць. 

«Главком» писав, що масований комбінований обстріл українських міст, який Росія здійснила в ніч на 24 травня 2026 року, викликав гостру реакцію у Брюсселі. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не лише рішуче засудила черговий акт кремлівського терору, а й оголосила про екстрене відправлення додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту українського неба. 

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО.

Зауважимо, міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

