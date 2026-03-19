Мобілізація в РФ: Сирський попередив про плани Кремля

Генерал: Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

Генерал підкреслив, що серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

«Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів», – наголосив головнокомандувач.

Зокрема, Сирський додав, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. «Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті», – зазначив він.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.