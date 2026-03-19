Мобілізація в РФ: Сирський попередив про плани Кремля

Наталія Порощук
Сирський зробив заяву про посилення фортифікацій
фото: Генштаб ЗСУ

Генерал: Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головкома.

Генерал підкреслив, що серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

«Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів», – наголосив головнокомандувач.

Зокрема, Сирський додав, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тис. військових. «Це означає одне – ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України. Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті», – зазначив він.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує.

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 786 танків
Втрати ворога станом на 19 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:45
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Цілі Трампа та Нетаньягу щодо Ірану перестали збігатися. Аналіз CNN
Вчора, 04:15
Чи стане Близький Схід новим ринком для українських дронів
США відмовилися від допомоги України на Близькому Сході: що далі
14 березня, 21:41
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
11 березня, 16:49
Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі заявив, що не бачить дипломатичного вирішення конфлікту зі США
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
9 березня, 19:16
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
8 березня, 11:02
З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО
НАЗК береться за перевірку декларації Галущенка: деталі
4 березня, 19:02
У Тегерані люди святкують смерть верховного лідера Хаменеї
У Тегерані люди святкують смерть верховного лідера Хаменеї
1 березня, 02:29
Марина Бондаренко, українка, яка вже 4 роки живе зі своїм сином у Польщі, плете камуфляжну сітку для українських солдатів в UA HUB, українському соціально-культурному центрі
Reuters: Українці, розкидані по всій Європі, залишаються в пастці невизначеності через війну
22 лютого, 02:26

Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду
Гучна справа проти посадовців СБУ. Прокуратура відреагувала на рішення суду
День народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
День народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
Був волонтером, а потім пішов на фронт. Згадаймо Юрія Мельника
Був волонтером, а потім пішов на фронт. Згадаймо Юрія Мельника
19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 березня 2026: традиції та молитва

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
