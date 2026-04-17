Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Закриття інтернету в РФ та мобілізація. Міфи та реальність

Інтернет – єдина тема, яка заторкнула всіх росіян
Закриття Telegram і мобілізація в РФ: що відбувається насправді

Навколо питань інтернету та мобілізації існує цілий ряд конспірологічних теорій. Спробував дуже стисло пояснити ті процеси, які зараз відбуваються у РФ.

2024-26 нова національна ідея і новий суспільний договір

У 2024 році, після президентських виборів зʼявилася нова національна ідея, яка тепер звучить так: Путін має правити якомога довше та комфортніше і піти з життя якомога пізніше, будучи до останнього Президентом РФ.

У 2026 ця ідея трансформувалася в новий суспільний договір, який зводиться до наступного: суб‘єктом в Росії є лише одна людина: Путін. Він особисто надає квазісуб‘єктність невеликому колу свого оточення. Всі інші мають право лише підкорюватися і виконувати відведені їм функції.

При цьому головна задача народу – померти за Батьківщину. Головна задача бізнесу – давати гроші на забезпечення воєнних шляхів для цієї смерті і при потребі, бути готовими віддати і бізнес.

При цьому треба відзначити одну вагому зміну, в порівнянні з попередніми роками: пряників нема. Точніше пряник один – вижив, значить, маєш бути щасливим.

Чотири головних процеси в РФ

У Росії іде чотири надважливих політекономічні процеси, які визначають порядок денний сьогоднішнього і завтрашнього:

  1. Націоналізація (переділ майна);
  2. Збільшення посадок (під виглядом боротьби з корупцією коло недоторканних різко звужене);
  3. Зростання рівня політичних інтриг (еліти живуть в логіці транзиту влади, якого нема, але починають активно інтригувати, особливо на фоні майбутніх виборів);
  4. Закриття інтернету, як джерела вільнодумства.

Всі ці процеси не можна розглядати у відриві один від одного.

Чому закривають Telegram?

  • Неможливість справитися з Z-воєнкорами;
  • Різке погіршення економічного стану населення і страх перед бунтами;
  • Страх перед іноземними впливами;
  • Економічна логіка розробників месенджера Max;
  • Підготовка до можливої мобілізації.

Влада змушена була піти на певні поступки і пригальмувала боротьбу з Telegram (сьогодні розблокували в столицях, між іншим). Але це тимчасово. І пробуксовки з закриттям месенджера будуть використовуватися у внутрішньовидовій боротьбі.

Силовики проти політичної системи

Вибори в Думу стануть перевіркою для груп впливу на ступінь їхніх можливостей для майбутніх політичних інтриг.

У цьому контексті зливи про війну за місця в Думі між Кірієнком та Білоусовим – вершина айсберга. Питання не в Білоусові. Питання в тому, що великі групи починають боротися за свої політичні впливи на фоні загострення воєн, повʼязаних з реприватизацією.

Але як і в питаннях реприватизації, в політичних іграх мають шанси на субʼєктність 8-10 персон. Вже зараз можна говорити, що силовики будуть прагнути максимально ослабити технократів. Судячи з усього, зараз відбувається період неймовірно активного пошуку і збору компромату.

Головна ціль силовиків – підім’яти під себе політичну систему (цей термін вживає сам Путін). Справа в тому, що після «Болотної» в Росії є два стовпи на яких тримається режим – силовики і бюрократія, очолювана технократами. І зараз силовики посадками починають хитати бюрократичний стовп, щоб самим його очолити.

Але в цьому процесі є два великих гальма. Перше – сам Володимир Путін, який боїться посилення ФСБ. Друге – тривладдя у ФСБ, створене самим Путіним (зараз ФСБ керує його голова – Бортніков, перший заступник – Корольов, а також керівник контррозвідки, людина Сєчіна – Ткачов).

Середній клас зайвий в цій схемі

У цій системі координат середній клас не потрібен – тим більше, що він є, переважно, носієм «революційних ідей». Середній клас все більше заганяють в податкове гетто (збільшення перевірок, кримінальні статті за криптовалюту).

Знищити його неможливо, але його будуть ще більше лякати. І все це відбувається на фоні війни в Ірані, яка, де-факто, зробила непривабливою юрисдикцію в ОАЕ (Європа і так була закрита).

Іншими словами, для забезпечення суспільного договору потрібна мінімізація середнього класу.

Telegram та ура-патріоти

Закриття Telegram ніяк не знищує ура-патріотичний прошарок (в районі 20-22%), хоча втрата інформаційних ресурсів призведе до певної їхньої дезорієнтації. Кремлю буде неймовірно складно загнати їх в стійло «Єдиної Росії». Точно так само, як ми бачили в 2024 році запит на Надєждіна, ми будемо бачити запит на кандидата (партії) від цього сегмента виборців.

І тут питання не лише в ніші, яку вивільнила війна, а в чіткому запиті суспільства на зміну поколінь. Закриття Telegram може сповільнити цей процес, але його неможливо зупинити. Ура-патріоти стають головними ворогами режиму, який і породив масовий рух ура-патріотів.

Протестний потенціал Telegram

Telegram (інтернет) єдина тема, яка заторкнула всіх росіян і викликала загальний негатив та часткове усвідомлення нового суспільного договору. Протестний потенціал, на жаль, гальмується відсутністю лідерів протесту і відсутністю ідеї протесту. Важливо, що закриття

Telegram не стало причиною протестів в армії. Єдина структура, яка готова без страху розмовляти з силовиками – армія. Але вона поки абсолютно несуб'єктна. І проти неї в цьому питанні обʼєднані силовики і технократи.

Закриття інтернету і мобілізація

Якщо до червня не буде закрито Telegram (ймовірність низька), в найближчі місяці широка мобілізація (200-300 тисяч людей одномоментно) – малореалістична.

Telegram можуть закрити протягом перших місяців після виборів в Думу, (мобілізація буде відігравати ключову роль в темпах цього процесу). Але рішення поки не прийняте.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
