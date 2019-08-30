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    У світі

    Росія досі має борг у €55 млн перед Радою Європи

    • Розсилка
    Росія досі має борг у €55 млн перед Радою Європи

    Речник Ради Європи повідомив, що РЄ очікує отримати російський платіж за членство «упродовж найближчих днів»

    Росія ще винна Раді Європи 54,7 млн євро за несплачені у 2017-2018 роки членські внески.

    Про це заявив речник Ради Європи Даніель Холтген.

    «Рада Європи очікує отримати російський платіж за членство упродовж найближчих днів», - повідомив у Twitter речник Ради Європи.

    Йдеться про заборгованість у 54,7 млн євро членських внесків за половину 2017-го та весь 2018 рік.

    Нагадаємо, у червні 2017 року Росія перестала сплачувати членські внески до бюджету Ради Європи, шантажуючи організацію через позбавлення своєї делегації прав в ПАРЄ у відповідь на агресію проти України та окупацію Криму.

    Станом на кінець червня 2019 року борг Росії перед РЄ становив близько 100 млн євро, включаючи пеню.

    Після відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ у червні Росія в липні сплатила внесок за 2019 рік.

    Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

    Джерело: Укрінформ

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