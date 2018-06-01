Росія підтримала Угорщину у суперечці з Україною в НАТО - ЗМІ

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Угорщина відмежувалася від позиції РФ

Російська Федерація звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням натиснути на Україну щодо зміни мовної норм закону «Про освіту».

Про це «Європейській правді» розповіло джерело в штаб-квартирі Альянсу, коментуючи засідання Ради НАТО-Росія, що відбулося в Брюсселі 31 травня.

Росіяни посилаються на те, що українським законом незадоволений також один із членів НАТО – Угорщина. Як відомо, Будапешт від минулого року блокує проведення міністерських зустрічей Ради Україна-НАТО, вимагаючи від Києва зупинити виконання мовної норми закону «Про освіту».

Примітно, що Угорщина відмежувалася від позиції РФ з цього приводу, кажуть у Альянсі.

В прес-службі НАТО відмовилися офіційно коментувати, чи обговорювалося це питання на засіданні Ради НАТО-Росія, підтвердивши лише, що ситуація в Україні була однією із тем дискусії.

Водночас співрозмовник видання зазначив, що Росія раніше також зверталася до Альянсу з цього приводу. Стверджується, що голова МЗС РФ Сергій Лавров у листі до генсека НАТО Столтенберга наполягав на необхідності натиснути на Україну.

«З боку Альянсу немає жодної реакції (на закони, що ухвалюються Україною. – ред)... Позиція Альянсу заохочує невиконання Україною своїх зобов’язань», - пояснював він.

Зауважимо, що раніше в НАТО відмовилися від тиску на Київ щодо зміни закону «Про освіту», попри вимоги Угорщини з цього приводу, натомість – підтримали проведену освітню реформу.

«Україна здійснила суттєві реформи... у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта та благополуччя населення. Важливо, щоб Україна продовжувала просуватися шляхом реформ», - йдеться в коментарі Альянсу.

Напередодні держсекретар США Майк Помпео заявив главі МЗС Угорщини про необхідність підтримати взаємодію між Україною і НАТО.

Нагадаємо, уряд Угорщини офіційно ініціював в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. За даними ЗМІ, під час першого засідання оновленого уряду Угорщини на чолі з Віктором Орбаном був ухвалений документ «Меморандум: Ініціатива створення нової політики НАТО щодо України».

Будапешт пропонує переглянути підтримку, яку НАТО надає Україні.

Зазначимо, 28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто заперечив, що Угорщина могла би проводити свою політику щодо України «на замовлення росіян».

29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону «Про освіту».

Згодом Угорщина запропонува Україні створити міжурядову робочу групу, мета якої – слідкувати за виконанням рекомендацій Вененційської комісії щодо закону про освіту.