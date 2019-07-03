Росія повідомила Норвегію про вибух газу на підводному човні



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Норвезькі фахівці не зафіксували підвищеного рівня радіації в районі Баренцевого моря, де відбулась пожежа російського підводного човна

Російські чиновники проінформували Центр радіаційної і ядерної безпеки Норвегії про вибух газу на підводному човні, розповів директор центру Пер Странд. За його словами, підвищеного рівня радіації норвезькі фахівці не зафіксували.

«Ми провели перевірки, і ми не спостерігаємо надто високих рівнів радіації в цьому районі», - сказав Reuters Пер Странд.

Він заявив, що російські чиновники повідомили його агентству, що на борту підводного човна стався вибух газу.

У понеділок, 1 липня, загинули 14 підводників ВМФ Росії. Про надзвичайну ситуацію стало відомо тільки на наступний день. Міноборони РФ повідомило, що моряки загинули під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті. Де саме сталася надзвичайна подія, Міноборони не уточнило, зазначивши лише, що апарат в цей час був в територіальних водах Росії, а зараз знаходиться на базі в Сєвероморську.

Про те, що сталося міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну. Він повідомив, що це сталося в ході планових робіт по вивченню морського дна в російських територіальних водах Баренцева моря на науково-дослідному глибоководному апараті Північного флоту. Інші деталі про сам інцидент і судні Шойгу не привів. Путін зазначив, що серед 14 загиблих - сім капітанів I рангу і двоє Героїв Росії.

«Це велика втрата для флоту, та й взагалі для армії», - сказав Путін.

Він доручив міністру виїхати в Сєвєроморськ, щоб особисто заслухати доповіді та націлити комісію з розслідування «на безумовне виявлення причин цієї трагедії».

Надзвичайна подія сталася на глибоководній атомному підводному човні АС-12, відомої як «Лошарік», повідомило джерело РБК в силових структурах. У свою чергу «Відкриті медіа» з посиланням на два джерела на Північному флоті ВМФ стверджують, що пожежа сталася не на «Лошарику», а на атомному підводному човні БС-64 «Підмосков'ї». Інший співрозмовник сказав, що аварія сталася на атомному підводному човні БС-64 «Оренбург», яка є носієм для АС-12.