Росія, Туреччина та Іран хочуть перейти на торгівлю в національній валюті



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Тегеран повідомив, що є зрушення в питанні відмови від долара

Глава Центробанку Ірану Абдуннасир Хіммет повідомив про єдність позицій Туреччини, РФ і Ірану з питання торгівлі в національній валюті.

За словами Хіммет, в недалекому майбутньому відбудеться його зустріч з главами Центробанків Туреччини і Росії, в ході якої будуть обговорені шляхи реалізації досягнутих домовленостей.

Глава ЦБ Ірану нагадав, що за підсумками переговорів за участю президентів Туреччини і Росії в Тегерані, три країни «звірили годинники» за сферами нафти, газу, фінансів і торгівлі основними видами товарів.

«Іран, Росія і Туреччина єдині в думці про необхідність відмови від використання долара у взаємних розрахунках. Торгівля буде вестися в нацвалюті на основі затвердженого курсу», - пояснив Хіммет.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на бізнес-форумі Туреччина-Киргизстан, заявив, що необхідно покласти край домінуванню долара в міжнародній торгівлі.

Джерело: Анадолу