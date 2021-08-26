Росія встановила новий антирекорд смертності від коронавірусу

25 серпня у Росії від коронавірусу померли 820 хворих

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусу

Росія встановила новий добовий максимум померлих від коронавірусу, перевершивши попередній антирекорд, встановлений 14 серпня. Про це йдеться в статистиці Оперативного штабу боротьби з коронавірусом в РФ.

25 серпня у Росії від коронавірусу померли 820 хворих. Зазначимо, 14 серпня в РФ зафіксували 819 смертей від Covid-19.

Як зазначається, за минулу добу зареєстрували 19 тис. 630 випадків інфікування, з них 1 тис. 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за час пандемії виявили 6 млн 824 тис. 540 випадків коронавірусу, 179 тис. 243 особи померли.

До слова, лікарі звертають увагу на нові симптоми хвороби через спалах коронавірусу у Росії.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість випадків інфікування штамом коронавірусу «Дельта», однак у МОЗ запевняють, що система охорони здоров’я готова реагувати на виклик нової хвилі Covid-19.

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