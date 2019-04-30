Росія змінила свого посла у Білорусі



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За інформацією ЗМІ, звільнений посол Михайло Бабич «був політичним призначенцем»

Посол РФ Бабич не пропрацював у Білорусі і року, але запам'ятався «цілою серією скандальних заяв»

Посла Росії в Білорусії Михайла Бабича відкликали з посади посла РФ в Мінську. Новим послом Росії в Білорусі став сенатор Ради федерації Дмитро Мезенцев.

Відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляє російське видання «Коммерсант», посол РФ Бабич не пропрацював у Білорусі і року, але запам'ятався «цілою серією скандальних заяв і жорсткою пікіровкою з білоруським МЗС».

Про підготовку відставки Бабича ЗМІ розповіли кілька джерел. Зазначається, що це обговорювалось з минулого тижня.

Увечері 30 квітня стало відомо, що Бабич звільнений указом президента від обов'язків посла, новим послом РФ в Білорусі призначений сенатор Дмитро Мезенцев.

Бабич був призначений главою дипмісії в Мінську 24 серпня 2018 року. На цю роботу він перейшов з позиції повноважного представника президента Росії в Приволзькому федеральному окрузі.

Співрозмовники «Коммерсанта» кажуть, що рішення направити Бабича послом в сусідню країну приймалося в Кремлі. Одночасно вирішувалося і питання його відкликання до Москви. Наголошується, що Бабич «був політичним призначенцем».

Раніше у міністерстві закордонних справ Білорусі звинуватили посла РФ Михайла Бабича у тому, що він «руйнує відносини двох країн».