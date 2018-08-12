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    У світі

    Росіянам можуть відмінити пенсії взагалі, заявив спікер Думи

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    Росіянам можуть відмінити пенсії взагалі, заявив спікер Думи

    В'ячеслав Володін вказав, що російський бюджет став дефіцитним і державні пенсії можуть взагалі зникнути

    Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін не виключив варіант зникнення державних пенсій через проблеми з наповненням російської скарбниці.

    «Будуть державні пенсії чи ні - це питання, тому що бюджет став дефіцитним», - сказав він на зустрічі з жителями Заводського району Саратова, яка пройшла 11 серпня.

    Присутні на зустрічі городяни виступили проти збільшення пенсійного віку, заявивши, що не доживуть до нього.

    «Як це ви не доживете? А спортивний майданчик для кого? Не доживуть вони ... », - сказав Володін. Він зазначив, що пенсія має становити не менше 40% зарплати.

    Нагадаємо, рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився до рівня довоєнного 2013 року.

    Зазначимо, протягом останнього часу у Росії був проведений і запланований ряд непопулярних реформ. Зокрема, російська Дума у першому читанні проголосувала за підвищення пенсійного віку. Це викликало протести

    Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

    Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

    Джерело: Znak

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