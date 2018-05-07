Російські депутати виступили проти призначення Медведєва на пост прем'єра

З критикою можливого перепризначення Дмитра Медведєва на пост глави уряду виступили дві думські фракції - КПРФ і «Справедлива Росія»

У Росії комуністи виступають проти повторного призначення Медведєва на пост прем'єр-міністра, повідомив секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов. Проти кандидатури Медведєва також члени думської фракції «Справедливої Росії». Фракція КПРФ не підтримає перепризначення Медведєва прем'єром, сказав Обухів. «Ми не можемо підтримувати курс,



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Дмитро Медведєв

З критикою можливого перепризначення Дмитра Медведєва на пост глави уряду виступили дві думські фракції - КПРФ і «Справедлива Росія»

У Росії комуністи виступають проти повторного призначення Медведєва на пост прем'єр-міністра, повідомив секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов. Проти кандидатури Медведєва також члени думської фракції «Справедливої Росії».

Фракція КПРФ не підтримає перепризначення Медведєва прем'єром, сказав Обухів.

«Ми не можемо підтримувати курс, проти якого фракція виступала всі останні 18 років, курс уряду, пов'язаний із прізвищем Медведєва. Зміна цього курсу є програмною вимогою з'їзду партії», - підкреслив комуніст.

З критикою перепризначення прем'єра виступили і есери. У партії щодо кандидатури Медведєва переважають «критичні настрої», сказав заступник керівника фракції «Справедливої Росії» Михайло Ємельянов. Він зазначив, що «настрої у фракції дуже критичні» і допустив, що есери можуть утриматися при голосуванні. Ємельянов підкреслив, що позиція фракції визначиться 8 травня.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігається величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стоять автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух обмежений, виставлено оточення.

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Джерело: РБК