Російські тюремники катували ув’язнених і знімали це на відео



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З’явилося нове відео знущань в Ярославській колонії

Слідчі порушили другу кримінальну справу про тортури в колонії в Ярославській області РФ після того, як російська «Нова газета» опублікувала ще одне відео зі знущаннями над ув'язненими.

Як заявила представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко, на цьому записі серед співробітників федеральної служби виконання покарань (ФСВП), які били в'язнів, помічені двоє, які вже фігурували в розслідуванні.

Як повідомляють в слідчому комітеті РФ, в 2017 році між засудженим і одним з інспекторів стався «словесний конфлікт». Після цього група співробітників «вирішила покарати засудженого» за образу співробітника установи і за численні порушення умов утримання.

«Утримуючи потерпілого на столі в одному з приміщень, співробітники ФСВП завдали йому численних ударів», - йдеться в заяві слідчих.

Друге відео побиття тюремниками «Нова газета» опублікувала в четвер, 23 серпня.

У матеріалі говориться, що події на записі відносяться до грудня 2016 року. Це відео, як і попереднє - з побиттям засудженого Євгена Макарова - розповсюдив фонд «Громадський вердикт».

«Нові відео тортур з Ярославської колонії номер 1. Знову про «виховні заходи» і як в колоніях проводять «медогляд», - говорилося в поширеному повідомленні фонду.

На відео співробітники колонії вишиковуються уздовж стін і б'ють в'язнів, що проходять повз, руками і палицями, ображають їх.

Ролик закінчується на тому, що кілька співробітників з кийками в руках заводять ув’язнених до закритої кімнати, а один з працівників бере з собою намочене простирадло.

ФСВП в той же день повідомила, що почала перевірку, і про те, що відомство вже виявило це відео раніше при першій перевірці, передавши слідчим для прийняття процесуального рішення.

Перше відео з тортурами ув’язненого Євгена Макарова було опубліковано місяць тому і викликало великий суспільний резонанс.

Після публікації було порушено кримінальну справу про перевищення посадових повноважень. Від посад відсторонили 17 співробітників колонії.

В цілому по справі затримано 12 осіб, з них 11 поміщені під варту, один поміщений під домашній арешт. Всім вже пред'явлені звинувачення.

Як заявило слідство, група співробітників ФСВП на території виправної колонії №1 (ІК-1) в Ярославлі «діючи умисно, явно перевищуючи межі своїх посадових повноважень, застосувала насильство по відношенню до ув’язненого».

Після скандалу ФСВП організувала по всій країні спеціальні комісії для перевірки всіх випадків застосування насильства в колоніях.

Нагадаємо, комітет ООН проти катувань звернувся до РФ із вимогою через один рік прозвітувати стосовно розслідування у питанні тортур і знущання щодо ув’язненого Євгенія Макарова. Таку вимогу ООН сформувала після ролика, на якому були показані знущання щодо Макарова в Ярославській колонії в січні 2017 року.

Джерело: BBC