Російському співаку заборонили в'їзд до Литви



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Санкції проти Григорія Лепса набрали чинності на підставі списку Магнітського, що дозволяє включати до «чорного списку» осіб, пов'язаних із корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини

Лепса підозрюють у зв'язках з кримінальним світом

Литовська республіка оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Про це повідомляє портал Delfi.

«З урахуванням звернення глави МЗС (Литви Лінаса Лінкявічюса, - ред.), підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, який забороняє в'їзд цієї особи на територію Литовської Республіки», - сказала представник Місюнаса Єва Дірмайте.

Санкції набрали чинності на підставі списку Магнітського, що дозволяє включати до «чорного списку» осіб, пов'язаних із корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини.

Віце-міністр закордонних справ Литви Дарюс Скусявічюс сказав, що Лепса запропонували внести в цей список «після консультацій із союзниками». «Нам здається, що те, що йому інкримінують у США, - достатній привід для внесення до нашого списку», - сказав Скусявічюс.

Крім того внести Лепса в «чорний список» пропонували й литовські депутати - консерватори Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас.

Лепс приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року.

США оголосили санкції щодо Лепса 2013 року. За даними США, виконавець передавав гроші від імені Владислава Леонтьєва, одного з лідерів злочинного угруповання «Братське коло».

Раніше до «чорного списку» Лепса включили також Україна і Ізраїль.