Російському співаку заборонили в'їзд до Литви
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Лепса підозрюють у зв'язках з кримінальним світом
Литовська республіка оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.
Про це повідомляє портал Delfi.
«З урахуванням звернення глави МЗС (Литви Лінаса Лінкявічюса, - ред.), підтверджуємо, що міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас 30 квітня підписав наказ, який забороняє в'їзд цієї особи на територію Литовської Республіки», - сказала представник Місюнаса Єва Дірмайте.
Санкції набрали чинності на підставі списку Магнітського, що дозволяє включати до «чорного списку» осіб, пов'язаних із корупцією, відмиванням грошей та порушеннями прав людини.
Віце-міністр закордонних справ Литви Дарюс Скусявічюс сказав, що Лепса запропонували внести в цей список «після консультацій із союзниками». «Нам здається, що те, що йому інкримінують у США, - достатній привід для внесення до нашого списку», - сказав Скусявічюс.
Крім того внести Лепса в «чорний список» пропонували й литовські депутати - консерватори Інгріда Шимоніте, Аудронюс Ажубаліс і Лаурінас Кащюнас.
Лепс приїжджав до Литви з концертом у березні 2019 року.
США оголосили санкції щодо Лепса 2013 року. За даними США, виконавець передавав гроші від імені Владислава Леонтьєва, одного з лідерів злочинного угруповання «Братське коло».
Раніше до «чорного списку» Лепса включили також Україна і Ізраїль.