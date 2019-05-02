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    Політика

    Ар’єр прогнозує погіршення ситуації для України в ПАРЄ

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    Парламентська Асамблея Ради Європи - Ар’єр прогнозує погіршення ситуації для України в ПАРЄ
    Парламентська Асамблея Ради Європи

    «У нас будуть дуже великі проблеми в черговій битві по зупиненню сценарію реваншу Російської Федерації в ПАРЄ», - заявив Ар’єв

    В усіх європейських інституціях можна спостерігати посилення проросійського впливу, а тому ситуація для України суттєво ускладнюється.

    Про це в ефірі телеканалу «Прямий»  заявив голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ  Володимир Ар’єв.

    «Ми будемо в усіх європейських інституціях спостерігати посилення впливу проросійського. Тому що ті радикальні і популістичні сили, які йдуть зараз ідуть в національні парламенти і в Європейський парламент, – вони досить прихильні до Кремля. І тому у нас ситуація зараз суттєво ускладнюється. І особливо – в ПАРЄ», - зазначив Ар’єв.

    Він прогнозує, що в червні після виборів в Європарламент «у нас будуть дуже великі проблеми в черговій битві по зупиненню сценарію реваншу Російської Федерації в ПАРЄ».

    «Ми будемо боротися з Бориславом, з іншими нашими, як тільки можемо… Але треба розуміти, що завдання ускладнюється у всіх здорових політичних сил і в Європі, і в Україні», - додав Ар’єв.

    Як повідомлялось 10 квітня, у Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій.

    Також ПАРЄ закликала Росію сформувати делегацію і повернутися до сплати внесків в організацію.

    Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.

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