Ар’єр прогнозує погіршення ситуації для України в ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентська Асамблея Ради Європи

«У нас будуть дуже великі проблеми в черговій битві по зупиненню сценарію реваншу Російської Федерації в ПАРЄ», - заявив Ар’єв

В усіх європейських інституціях можна спостерігати посилення проросійського впливу, а тому ситуація для України суттєво ускладнюється.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

«Ми будемо в усіх європейських інституціях спостерігати посилення впливу проросійського. Тому що ті радикальні і популістичні сили, які йдуть зараз ідуть в національні парламенти і в Європейський парламент, – вони досить прихильні до Кремля. І тому у нас ситуація зараз суттєво ускладнюється. І особливо – в ПАРЄ», - зазначив Ар’єв.

Він прогнозує, що в червні після виборів в Європарламент «у нас будуть дуже великі проблеми в черговій битві по зупиненню сценарію реваншу Російської Федерації в ПАРЄ».

«Ми будемо боротися з Бориславом, з іншими нашими, як тільки можемо… Але треба розуміти, що завдання ускладнюється у всіх здорових політичних сил і в Європі, і в Україні», - додав Ар’єв.

Як повідомлялось 10 квітня, у Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій.

Також ПАРЄ закликала Росію сформувати делегацію і повернутися до сплати внесків в організацію.

Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.