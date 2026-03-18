Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ГУР знищило новітній радар росіян «Валдай» у Криму
фото з відкритих джерел

Удар вивів з ладу комплекс проти дронів і кілька елементів ППО

Українські військові розвідники уразили новітню радіолокаційну станцію російської армії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ «Примари» продовжив удари по системах протиповітряної оборони росіян на півострові.

Під час одного з нальотів було уражено радіолокаційну станцію «Валдай» – сучасний російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками.

Окрім цього, за даними розвідки, ударами виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор для дронів типу «Герань/Гербера», а також елемент навігаційної системи «Глонас».

Також українські військові знищили два десантні катери проєкту 02510 «БК-16» разом із екіпажами. У розвідці зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення протиповітряної оборони російських військ у Криму та зниження їхніх можливостей протидії українським безпілотникам.

Раніше бійці Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили три зенітних ракетних комплекса «Тор» і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників на Запоріжжі на Луганщині.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по зенітному ракетному комплексу, району зосередження берегового ракетного комплексу «Бастіон», вузлу зв’язку та об’єктах військової логістики. 

Теги: ГУР Крим росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua