Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму

Удар вивів з ладу комплекс проти дронів і кілька елементів ППО

Українські військові розвідники уразили новітню радіолокаційну станцію російської армії у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

March 18, 2026

Зазначається, що впродовж перших двох тижнів березня спецпідрозділ «Примари» продовжив удари по системах протиповітряної оборони росіян на півострові.

Під час одного з нальотів було уражено радіолокаційну станцію «Валдай» – сучасний російський комплекс, призначений для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками.

Окрім цього, за даними розвідки, ударами виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор для дронів типу «Герань/Гербера», а також елемент навігаційної системи «Глонас».

Також українські військові знищили два десантні катери проєкту 02510 «БК-16» разом із екіпажами. У розвідці зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення протиповітряної оборони російських військ у Криму та зниження їхніх можливостей протидії українським безпілотникам.

Раніше бійці Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили три зенітних ракетних комплекса «Тор» і склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників на Запоріжжі на Луганщині.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по зенітному ракетному комплексу, району зосередження берегового ракетного комплексу «Бастіон», вузлу зв’язку та об’єктах військової логістики.