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Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу
У березні цьогоріч лише з Google Play VPN-сервіси завантажили у 14 разів більше, ніж рік тому
фото ілюстративне

Reuters: інтернет-блокування дратує росіян перед вересневими виборами – і навіть чиновники носять два телефони, ховаючи держзастосунок від ФСБ

Після того як Кремль різко посилив контроль над інтернетом, росіяни перейшли до дедалі хитріших способів обходу блокувань – носять два телефони, постійно вмикають і вимикають VPN та живуть у режимі безперервного перемикання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Два телефони і вічний VPN

Московська дизайнерка інтер'єрів Ірина щодня живе в режимі безкінечного перемикання: вмикає VPN, щоб написати друзям у заблокованому WhatsApp, вимикає його, щоб купити квиток на сайті РЖД, який відмовляє користувачам із VPN, а потім бере другий телефон – перевірити повідомлення клієнтів у державному застосунку MAX. «Звісно, це суцільний головний біль, але що вдієш? Звикаєш і проводиш дні, вмикаючи й вимикаючи VPN, перемикаючись між месенджерами і між різними віртуальними країнами», – каже вона Reuters.

Це не особиста примха – це новий побут мільйонів росіян. З початку 2026 року Кремль запустив найжорсткіше за роки правління Путіна закручування інтернет-гайок. ФСБ наказує телекомпаніям відключати мобільний інтернет у регіонах на кілька днів – нібито щоб українські дрони не могли ним користуватися для навігації. «Роскомнадзор» блокує або сповільнює дедалі довший список іноземних сервісів.

Попит на VPN злетів у 14 разів

Наслідок – вибух попиту на VPN. Лише в березні з Google Play їх завантажили 9,2 млн разів – у 14 разів більше, ніж у березні минулого року, за даними московської аналітичної компанії Digital Budget. Частка росіян, які визнають, що користуються VPN, зросла з 23% у 2022 році до 36% цього року, підрахував незалежний «Левада-Центр».

Але влада не відступає. У квітні банки, держустанови та великі інтернет-магазини почали відмовляти у доступі всім, хто підключений через VPN. Wildberries, російський аналог Amazon, того самого місяця втратив 10% трафіку.

Дратує навіть лоялістів

Блокування вдарило не лише по пересічних користувачах. Тритижневий збій у Москві в березні розлютив чиновників, яким потрібен Telegram для координації голосування за «Єдину Росію», розповіли Reuters два джерела, близькі до Кремля. Навіть лояльні держслужбовці носять два телефони – MAX тримають окремо від решти свого цифрового життя. Дехто навіть знімає мікрофон і камеру з телефону, де встановлений держзастосунок. «Навіть якщо ти нічого не коїш – ніхто не хоче, щоб ФСБ читала його повідомлення», – сказав Reuters один із джерел.

Показово, що спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв не приховує використання VPN – він регулярно публікує дописи в заблокованому в Росії X.

Рейтинг падає, вибори наближаються

Невдоволення блокуваннями – разом із зростанням цін, підвищенням податків і втомою від війни – вважається однією з причин падіння рейтингів Путіна. За даними державного VTsIOM, вони впали з 75,1% у лютому до 65,6% у квітні – найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення. Зараз рейтинг трохи відновився, до 67%.

Перед вересневими парламентськими виборами Кремль знизив тон. Путін назвав «контрпродуктивним» зосередження виключно на заборонах. Введення доплати за понад 15 гігабайтів іноземного трафіку на місяць відклали – ймовірно, до виборів.

Ірина, втім, не чекає полегшення. «У Росії є приказка: немає нічого більш постійного, ніж тимчасове», – каже вона.

Нагадаємо, у квітні «Главком» повідомляв, що російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – збої зачепили мільйони людей і ускладнили роботу держструктур.

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Теги: росія блокування росіяни влада інтернет рейтинг телефон путін Google вибори відключення

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