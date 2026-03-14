Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»

ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора Росії
фото: ГУР

ГУР завдало удару по морській логістиці ворога

У ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За інформацією воєнної розвідки, удари були нанесені майстрами Департаменту активних дій ГУР МО. В результаті точних влучань повністю виведений з ладу залізничний пором «Славянін». Це судно було критично важливим для транспортування ешелонів із паливом та важкою технікою.

фото: ГУР
фото: ГУР

Судно «Авангард» отримало значні пошкодження.

фото: ГУР

Ці кораблі були основою так званої Керченської поромної переправи. Після неодноразового пошкодження Кримського мосту ворог покладав основні надії саме на ці судна для морської воєнної логістики – транспортування зброї, боєприпасів та підкріплень.

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ. Саме цей порт окупанти експлуатують як ключовий вузол для забезпечення своїх угруповань на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляється про серйозні пожежі та руйнування терміналів, що обслуговували поромне сполучення.

