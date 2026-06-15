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У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7
Акція протесту спалахнули в Женеві
фото: Keystone SDA

Поліція затримала майже 300 осіб, серед яких були й організатори демонстрації

У Женеві тимчасово арештували трьох осіб після протесту у неділю проти саміту G7. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Swissinfo.

Поліцейська операція, проведена ввечері у неділю з метою ізолювати групи демонстрантів, викликала обурення серед коаліції «No G7». Речник женевської поліції Александер Брах’є заявив, що 28 осіб – дев’ять жінок і 19 чоловіків – були затримані, у тому числі троє тимчасово арештовані.

За даними поліції, збитки є відносно незначними, зважаючи на кількість рішучих демонстрантів. Зокрема, було розбито вікна, пошкоджено автобусні зупинки та здійснено підпал автомобіля.

14 червня поліція встановила кордон між набережною Вілсона та проспектом Франції, затримавши, за даними «No G7», майже 300 осіб на кілька годин, серед яких були й організатори демонстрації. Після перевірки документів їх поступово відпускали. Останніх з них відпустили в понеділок вранці.

Зазначається, що учасники «No G7» засудили нестачу води та їжі для затриманих.

За інформацією поліції, до демонстрації приєдналися 20 тис. осіб, а за інформацією «No G7» – 30 тис. Близько 600 активістів «чорного блоку» (одягнених у чорний одяг і маски), які проникли до ходи, вчинили акти вандалізму.

Нагадаємо, Швейцарія розгорнула близько 4 тис. військовослужбовців для посилення безпеки напередодні саміту G7, який проходитиме 15-17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає різні варіанти, як утримати президента США Дональда Трампа на саміті G7 та не допустити його дострокового від'їзду. Серед ідей – приватна вечеря у Версальському палаці або навіть партія в гольф. 

До слова, Україна надіслала офіційний запит на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян-ле-Бен.

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Теги: Швейцарія саміт мітинг протест

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