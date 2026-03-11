Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану

Розвідувальна спільнота США закликала державні установи та приватні компанії посилити пильність через можливі спроби помсти з боку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За даними видання, попередження стосується насамперед можливих кібератак, які можуть бути здійснені на тлі військової операції проти Ірану. У розвідувальних повідомленнях зазначається, що американським держустановам та компаніям рекомендували підвищити готовність до кіберзагроз.

Хоча конкретних загроз у документах не назвали, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило про «середовище посиленої загрози» після ударів по Ірану та ліквідації верховного лідера країни Алі Хаменеї.

За даними розвідки, іранські релігійні лідери видали спеціальні заклики до мусульман у різних країнах світу з вимогою «помститися за Хаменеї».

«Фатви, риторика іранського керівництва та онлайн-повідомлення від прихильників режиму, які закликають до відповіді США, підвищують загрозу з боку радикальних екстремістів», – йдеться в одній із службових записок.

У документах також цитують заяву Корпусу вартових ісламської революції, де сказано, що «ворог більше не знатиме безпеки ніде у світі, навіть у власних домівках». Окреме попередження отримали приватні компанії. Там зазначено, що фінансовий сектор може стати однією з основних цілей для проіранських хакерів.

Ще один документ адресований підрядникам оборонно-промислового комплексу США. У ньому йдеться про підвищений ризик кібератак для компаній, які мають партнерські відносини з ізраїльськими структурами.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що Федеральне бюро розслідувань від початку війни проти Ірану перейшло у режим підвищеної готовності по всій території США. Зокрема посилено захист енергетичної інфраструктури, контроль на кордонах, а також кібербезпеку державних установ.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.