Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
У США очікують кібератак з боку Ірану
фото з відкритих джерел

Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану

Розвідувальна спільнота США закликала державні установи та приватні компанії посилити пильність через можливі спроби помсти з боку Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За даними видання, попередження стосується насамперед можливих кібератак, які можуть бути здійснені на тлі військової операції проти Ірану. У розвідувальних повідомленнях зазначається, що американським держустановам та компаніям рекомендували підвищити готовність до кіберзагроз.

Хоча конкретних загроз у документах не назвали, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило про «середовище посиленої загрози» після ударів по Ірану та ліквідації верховного лідера країни Алі Хаменеї.

За даними розвідки, іранські релігійні лідери видали спеціальні заклики до мусульман у різних країнах світу з вимогою «помститися за Хаменеї».

«Фатви, риторика іранського керівництва та онлайн-повідомлення від прихильників режиму, які закликають до відповіді США, підвищують загрозу з боку радикальних екстремістів», – йдеться в одній із службових записок.

У документах також цитують заяву Корпусу вартових ісламської революції, де сказано, що «ворог більше не знатиме безпеки ніде у світі, навіть у власних домівках». Окреме попередження отримали приватні компанії. Там зазначено, що фінансовий сектор може стати однією з основних цілей для проіранських хакерів.

Ще один документ адресований підрядникам оборонно-промислового комплексу США. У ньому йдеться про підвищений ризик кібератак для компаній, які мають партнерські відносини з ізраїльськими структурами.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що Федеральне бюро розслідувань від початку війни проти Ірану перейшло у режим підвищеної готовності по всій території США. Зокрема посилено захист енергетичної інфраструктури, контроль на кордонах, а також кібербезпеку державних установ.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні.  Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.

Читайте також:

Теги: Іран США кібератака розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
Сьогодні, 04:31
Трамп запевнив, що має план після стрибка цін на нафту
«Ви будете дуже задоволені». Трамп прокоментував стрибок цін на нафту
9 березня, 20:30
Міністерство оборони ОАЕ повідомило про запуск Іраном 16 балістичних ракет
Ескалація на Близькому Сході: ОАЕ відбили масовану атаку Ірану
8 березня, 13:41
Як ліквідація Хаменеї вдарить по Росії
Крах іранської теократії: як падіння союзника вдарить по Кремлю
2 березня, 12:32
На житловий район Palm Jumeirah у Дубаї впали уламки ракети, 28 лютого 2026
Саудівська Аравія більше не боїться кидати виклик Ірану
1 березня, 22:25
Колосков зробив антиамериканську заяву
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
28 лютого, 16:40
Королівство офіційно засудило іранські атаки, назвавши їх кричущим порушенням міжнародного права
Саудівська Аравія оголосила повну солідарність із союзниками у війні з Іраном
28 лютого, 13:46
Попри евакуацію, посольство продовжить свою роботу
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю
27 лютого, 19:48
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
12 лютого, 06:21

Соціум

Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua