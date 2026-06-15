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Німеччина зіткнулася з новою проблемою через українських біженців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина зіткнулася з новою проблемою через українських біженців
Українці можуть створити проблему для Німеччини
фото: realgazeta.com.ua

У ФРН побоюються хвилі заяв на громадянство та попереджають про можливе перевантаження міграційної системи

Німеччина може зіткнутися з різким зростанням кількості заяв на отримання громадянства від українських біженців уже з 2027 року. У низці німецьких муніципалітетів попереджають, що міграційні служби ризикують опинитися на межі перевантаження через можливий наплив нових заявників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt.

Можливий наплив заяв на громадянство

Як зазначає видання, занепокоєння викликане тим, що навесні 2027 року багато українців уперше зможуть претендувати на німецьке громадянство. Наразі у ФРН проживає близько 1,3 млн біженців з України, значна частина яких розглядає можливість залишитися в країні на постійній основі.

У внутрішньому документі Конгресу німецьких міст наголошується, що служби з питань громадянства вже працюють на межі можливостей, а різке збільшення кількості заяв може створити серйозні проблеми для системи.

Додаткову складність створює невизначеність навколо правового статусу українців після березня 2027 року, коли завершується дія механізму тимчасового захисту Європейського Союзу. Поки що невідомо, чи буде його продовжено.

Невизначеність щодо правил натуралізації

При цьому в Німеччині досі немає єдиної позиції щодо того, чи можуть роки проживання за статусом тимчасового захисту враховуватися під час подання заяви на громадянство. Через це різні муніципалітети по-різному трактують перспективи натуралізації українських біженців.

Директор Берлінського земельного управління з питань імміграції Енгельхард Мацанке заявив, що ще з початку 2025 року чиновники попереджали про можливий різкий сплеск кількості заяв на громадянство. За його словами, значна частина українців уже інтегрувалася в німецький ринок праці, що може збільшити число потенційних претендентів на паспорт ФРН.

Водночас експерти наголошують, що сам статус тимчасового захисту автоматично не надає права на громадянство. Для натуралізації багатьом українцям може знадобитися перехід на інші підстави перебування, зокрема робочі або студентські дозволи на проживання.

Нагадаємо, раніше спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура заявив, що у разі можливості негайно скасував би тимчасовий захист для українців, які виїхали до Чехії через російську агресію. Політик також висловив думку, що українські біженці мають залишити країну після завершення війни. Ці заяви викликали гостру критику з боку чеських політиків, які нагадали про внесок українців в економіку країни та назвали риторику Окамури неприйнятною.

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Теги: Німеччина українці біженці

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