Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію

Віктор Орбан очолював уряд Угорщини загалом 20 років – у 1998–2002 і з 2010 по 2026 рік

Орбана, якому конституційно закрили шлях до прем'єрства, переобрали головою «Фідес» на з'їзді партії

Парламент Угорщини ухвалив поправку до конституції, яка обмежує перебування прем'єр-міністра на посаді вісьмома роками і має зворотну дію – норма поширюється на всі терміни починаючи з 1990 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у X прем'єра Петера Мадяра.

Конституційну поправку ухвалила парламентська більшість партії «Тиса». Відповідно до нових норм, прем'єр-міністр зобов'язаний залишити посаду після двох термінів або восьми років. Особи, які вже відпрацювали не менше восьми років на посаді голови уряду, більше не можуть балотуватися на неї.

Зворотна дія закону охоплює всі прем'єрські терміни з 2 травня 1990 року. Це унеможливлює повернення Віктора Орбана до керівництва урядом: він очолював уряд у 1998–2002 роках і безперервно з 2010 по 2026 рік – загалом 20 років.

Тією ж поправкою парламент ліквідував Управління захисту суверенітету – структуру, яку Орбан створив у 2023 році. Орган вів переліки ЗМІ, що вважалися «загрозою» для країни, і боровся з так званим іноземним впливом.

Орбан залишився на чолі «Фідес»

На з'їзді партії 13 червня Орбана переобрали головою «Фідес» – за нього проголосували 729 із 737 делегатів. Конкурентів у колишнього прем'єра не було. Він визнав особисту відповідальність за поразку на квітневих виборах і заявив про намір поступово передати партію новому поколінню.

«Я не буду йти на півзаходи або робити повні розвороти», – заявив Орбан після оголошення результатів, подякувавши делегатам за довіру.

Ухвалення поправки стало можливим завдяки тому, що «Тиса» здобула на квітневих виборах 141 мандат із 199 – значно більше за дві третини, необхідних для змін до Основного закону.

Нагадаємо, у травні партія «Тиса» подала до парламенту пропозиції змін до Конституції, які передбачали обмеження мандату прем'єра вісьмома роками.

До слова, минулого тижня новий уряд взяв курс на повне переформатування державних медіа – запропонував ліквідувати систему управління ЗМІ, побудовану за часів Орбана.