Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію
Віктор Орбан очолював уряд Угорщини загалом 20 років – у 1998–2002 і з 2010 по 2026 рік
фото з відкритих джерел

Орбана, якому конституційно закрили шлях до прем'єрства, переобрали головою «Фідес» на з'їзді партії

Парламент Угорщини ухвалив поправку до конституції, яка обмежує перебування прем'єр-міністра на посаді вісьмома роками і має зворотну дію – норма поширюється на всі терміни починаючи з 1990 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у X прем'єра Петера Мадяра.

Конституційну поправку ухвалила парламентська більшість партії «Тиса». Відповідно до нових норм, прем'єр-міністр зобов'язаний залишити посаду після двох термінів або восьми років. Особи, які вже відпрацювали не менше восьми років на посаді голови уряду, більше не можуть балотуватися на неї.

Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію фото 1

Зворотна дія закону охоплює всі прем'єрські терміни з 2 травня 1990 року. Це унеможливлює повернення Віктора Орбана до керівництва урядом: він очолював уряд у 1998–2002 роках і безперервно з 2010 по 2026 рік – загалом 20 років.

Тією ж поправкою парламент ліквідував Управління захисту суверенітету – структуру, яку Орбан створив у 2023 році. Орган вів переліки ЗМІ, що вважалися «загрозою» для країни, і боровся з так званим іноземним впливом.

Орбан залишився на чолі «Фідес»

На з'їзді партії 13 червня Орбана переобрали головою «Фідес» – за нього проголосували 729 із 737 делегатів. Конкурентів у колишнього прем'єра не було. Він визнав особисту відповідальність за поразку на квітневих виборах і заявив про намір поступово передати партію новому поколінню.

«Я не буду йти на півзаходи або робити повні розвороти», – заявив Орбан після оголошення результатів, подякувавши делегатам за довіру.

Ухвалення поправки стало можливим завдяки тому, що «Тиса» здобула на квітневих виборах 141 мандат із 199 – значно більше за дві третини, необхідних для змін до Основного закону.

Нагадаємо, у травні партія «Тиса» подала до парламенту пропозиції змін до Конституції, які передбачали обмеження мандату прем'єра вісьмома роками.

До слова, минулого тижня новий уряд взяв курс на повне переформатування державних медіа – запропонував ліквідувати систему управління ЗМІ, побудовану за часів Орбана.

Читайте також:

Теги: міністр Угорщина партії Віктор Орбан парламент обмеження Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорський прем'єр знайшов документи, які не знищили попередники
Петер Мадяр знайшов документи, які не встиг знищити уряд Орбана (відео)
18 травня, 07:56
Сибіга наголосив, що Україна хоче відкрити «новий, взаємовигідний розділ у двосторонніх відносинах, заснований на довірі»
Україна та Угорщина розпочали консультації для перезапуску відносин
20 травня, 10:51
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
Переговори Сі Цзіньпіна з Путіним, корупція в Нацполіції. Головне за 20 травня 2026
20 травня, 21:22
Технологія досягла рівня, коли може замінити людей на небезпечних роботах
Роботи-гуманоїди в Україні: стартап Еріка Трампа вже тестує їх на фронті
30 травня, 22:40
Наслідки атаки на Харківщину в ніч проти 2 червня
Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
2 червня, 10:19
Дрони вдарили по ракетному заводу, атакували Москву і Пітер: головне за ніч 3 червня
Дрони вдарили по ракетному заводу, атакували Москву і Пітер: головне за ніч 3 червня
3 червня, 05:50
Підполковник Олег Тягнибок та автомобіль, який постраждав після удару ворожого безпілотника
Тягнибок отримав контузію: дрон атакував його авто на Запоріжжі
6 червня, 00:35
Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва
Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод
14 червня, 18:15
Опозиція вважає, що під час голосування й передвиборчого періоду мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства
У Вірменії оголошено остаточні результати виборів, опозиція вийшла на протест
14 червня, 19:59

Соціум

Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу
Два телефони і VPN: як росіяни обходять цифрову залізну завісу
Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію
Орбан більше не стане прем'єром: угорський парламент змінив конституцію
Німеччина зіткнулася з новою проблемою через українських біженців
Німеччина зіткнулася з новою проблемою через українських біженців
Вірменія вирішила подратувати Путіна. Пашинян погодив військові навчання з країнами НАТО
Вірменія вирішила подратувати Путіна. Пашинян погодив військові навчання з країнами НАТО
Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
Четвертий за два роки: хронологія катастроф Ту-22М3 в Росії
У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7
У Швейцарії заарештовано трьох учасників протестів проти саміту G7

Новини

У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
14 червня, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
13 червня, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua