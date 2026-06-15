Вірменія вирішила подратувати Путіна. Пашинян погодив військові навчання з країнами НАТО

До країни прибудуть західні військові, а маневри пройдуть на тлі охолодження відносин Єревана з Москвою

Вірменія проведе спільні військові навчання Eagle Partner-2026 за участю США, Франції та Греції. Маневри відбудуться на території країни з 17 по 25 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони Вірменії.

Як зазначили у відомстві, навчання проходитимуть у межах підготовки військовослужбовців до участі в міжнародних миротворчих місіях.

До Eagle Partner-2026 залучать підрозділи чотирьох держав. Вірменію представлятиме миротворча бригада чисельністю 250 військових. Від США участь візьмуть 58 представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, а також Національної гвардії Канзасу. Франція направить на навчання 24 військовослужбовців, а Греція – 11.

Під час маневрів учасники відпрацьовуватимуть планування та виконання миротворчих операцій, взаємодію між підрозділами, управління силами та тактичний зв'язок.

У Міноборони Вірменії наголосили, що головною метою навчань є підвищення сумісності військових контингентів під час міжнародних місій, обмін досвідом та зміцнення готовності вірменських миротворчих сил.

У відомстві також підкреслили, що подібні навчання з державами-партнерами проводяться на регулярній основі.

Нагадаємо, раніше директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін поставив під сумнів результати парламентських виборів у Вірменії, на яких перемогла партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. У Москві заявили, що ситуація в країні є «непростою», а підсумки голосування нібито викликають сумніви. На цьому тлі Єреван продовжує курс на зближення із Заходом, заморозив участь у діяльності ОДКБ та розширює співпрацю зі США і Францією у сфері безпеки та оборони.