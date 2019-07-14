Рятувальники знайшли тіла 82 мігрантів, які потонули біля берегів Тунісу



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Туніські рибалки врятували чотирьох людей, один з врятованих пізніше помер у лікарні

Після тижня пошуків були витягнуті тіла 82 осіб, які були на затонулому човні

Тіла всіх нелегальних мігрантів, які загинули внаслідок аварії судна біля узбережжя Тунісу, були знайдені.

Про це 13 липня повідомило агентство Reuters з посиланням на туніське відділення Міжнародного комітету Червоного Півмісяця.

Зазначається, що після тижня пошуків були витягнуті тіла 82 осіб, які були на затонулому човні.

За інформацією агентства, врятовані мігранти повідомили береговій охороні Тунісу, що загалом на затонулому в аварії судні перебувало 86 осіб.

Нагадаємо, 4 липня біля берегів Тунісу перекинулося судно з нелегальними мігрантами. Зайняті неподалік промислом туніські рибалки врятували чотирьох людей, один з врятованих пізніше помер у лікарні.