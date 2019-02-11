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    У світі

    Саакашвілі вирішив поки не повертатися в Грузію

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    Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі наразі перебуває у Бельгії - Саакашвілі вирішив поки не повертатися в Грузію
    Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі наразі перебуває у Бельгії

    Саакашвілі повідомив своїм прихильникам, що у нього є план «швидкої зміни влади» в Грузії

    Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що поки не бачить передумов для повернення на батьківщину.

    «Сьогодні ситуація для нашого повернення на батьківщину не готова, ми в найближчі тижні і місяці повинні її підготувати, так як не можна з боку дивитися на знищення нашої країни», - заявив Саакашвілі, виступаючи в неділю в залі Конгресу в бельгійському місті Льєж, де проходили Всесвітні збори грузинських емігрантів.

    Екс-президент повідомив своїм прихильникам, що у нього є план «швидкої зміни влади» в Грузії, в якому одну з головних ролей гратимуть емігранти.

    «Ми повинні повернути в Грузію від 1 до 1,5 млн наших співгромадян, а для цього ми повинні створити фінансовий інститут, банк для відродження країни, в якому головними акціонерами будуть емігранти. Всього цього не станеться, якщо ми раз і назавжди не позбудемося від олігарха, який захопив всю владу», - заявив Саакашвілі.

    Він навів дані про те, що емігранти направляють у свої сім'ї до Грузії щорічно до $2,5 млрд, а це означає, що фактично «емігранти формують бюджет держави».

    Нагадаємо,16 грудня 2018 року у Грузії відбулась інавгурація президента Саломе Зурабішвілі. Вона стала першою жінкою на цій посаді. Її інавгурація відбулася в фортеці Батоніс ціхе в місті Телаві.

    Джерело: Интерфакс

    Михайло Саакашвілі Бельгія політика Грузія діаспора президент
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