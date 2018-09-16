Саудівська Аравія перехопила балістичну ракету



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Військові Саудівської Аравії

Ракет була запущена з території Ємену

Сили безпеки Саудівської Аравії перехопили запущену хуситами ракету з території Ємену. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, ракета була спрямована на житлові райони промислового міста Джихан, але була перехоплена Силами безпеки країни.

«Ніяких жертв або пошкоджень не було зареєстровано, коли ракета була перехоплена», - сказав офіційний представник коаліції, що бореться з хуситами на території Ємену, Турки Аль-Малікі.

Нагадаємо, коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравію 12 вересня поновила бомбардування території Ємену, яка підконтрольна повстанцям-хуситам.

Джерело: Укрінформ