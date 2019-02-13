Сенат США запропонував ввести нові санкції проти Росії



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Документ передбачає обмежувальні заходи щодо російського держборгу, банківського, енергетичного та суднобудівного секторів

В американський Сенат внесли законопроект щодо нових санкцій проти Росії через напад на українські судна біля Керченської протоки та втручання в американські вибори.

Про це повідомляється на сайті Сенату США.

Документ був внесений сенаторами Бобом Менендесом, Ліндсі Гремом, Корі Гарднером, Беном Кардіном І Джином Шахіном.

Документ передбачає обмежувальні заходи щодо російського держборгу, банківського, енергетичного та суднобудівного секторів.

У ньому говориться, зокрема, про обмеження на операції з держборгом Росії для інвесторів, а також про санкції щодо російських компаній, банків, а також російських проектів з видобутку скрапленого природного газу (СПГ).

Також документом пропонується ввести обмеження щодо осіб, які «прямо або побічно» пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також США пропонують ввести санкції щодо 24 співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в зв'язку з інцидентом в Керченській протоці і затриманням 24 українських моряків. Також передбачається введення обмежень проти російського суднобудівного сектора.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео 12 лютого зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Під час розмови керівник зовнішньополітичного відомства США повідомив про намір Вашингтона запровадити додаткові санкції проти Москви.