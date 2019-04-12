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    У світі

    Сенат США затвердив нового міністра внутрішніх справ

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    Сенат США - Сенат США затвердив нового міністра внутрішніх справ
    Сенат США
    Фото: educationusa.state.gov

    Бернхардт виконував обов'язки глави МВС країни з початку січня

    Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 11 квітня, проголосував за затвердження Девіда Бернхардта на посаді міністра внутрішніх справ США.

    Про це повідомляє газета The Washington Post.

    За кандидатуру Бернхардта проголосували переважно республіканці - 56 проти 41.

    Бернхардт був призначений виконуючим обов'язки глави МВС країни з початку січня.

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    Цю посаду раніше обіймав Райан Зінке, звинувачений у розтраті бюджетних коштів.

    Зазначимо, у Сполучених Штатах Міністерство внутрішніх справ не силове відомство, воно в основному займається питаннями використання природних ресурсів. Голова міністерства займається, зокрема, охороною федеральних і племінних земель і водних ресурсів.

    МВС США Сенат США
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