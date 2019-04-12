Сенат США затвердив нового міністра внутрішніх справ
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Сенат США
Фото: educationusa.state.gov
Бернхардт виконував обов'язки глави МВС країни з початку січня
Сенат Сполучених Штатів Америки в четвер, 11 квітня, проголосував за затвердження Девіда Бернхардта на посаді міністра внутрішніх справ США.
Про це повідомляє газета The Washington Post.
За кандидатуру Бернхардта проголосували переважно республіканці - 56 проти 41.
Бернхардт був призначений виконуючим обов'язки глави МВС країни з початку січня.
Цю посаду раніше обіймав Райан Зінке, звинувачений у розтраті бюджетних коштів.
Зазначимо, у Сполучених Штатах Міністерство внутрішніх справ не силове відомство, воно в основному займається питаннями використання природних ресурсів. Голова міністерства займається, зокрема, охороною федеральних і племінних земель і водних ресурсів.